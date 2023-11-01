Путин предостерег о диверсиях на уровне «Северного потока»

01 ноября 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

Владимир Путин напомнил о провокациях, в которых обвиняли Россию в подрыве газопровода Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин предостерег россиян о провокациях, в которых обвинили Россию в повреждении «Северного потока». Об этом он сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам. «Мы помним с вами, что произошло с „Северным потоком“, не стоит исключать и провокации вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией», — сказал Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» во время совещания по экономическим вопросам страны. Он отметил, что данная ситуация является фактом, за который можно зацепиться, чтобы нанести ущерб России. Ранее Владимир Путин заявил о том, что никто не расследует взрывы на «Северных потоках». По его словам, без поддержки на государственному уровне взорвать газопроводы невозможно, так как для подобной операции необходимы технологии «специально подготовленных людей». После заявлений российского лидера в правительстве ФРГ предложили назначить награду за информацию, которая поможет раскрыть диверсию на «Северных потоках».

Президент РФ Владимир Путин предостерег россиян о провокациях, в которых обвинили Россию в повреждении «Северного потока». Об этом он сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам. «Мы помним с вами, что произошло с „Северным потоком“, не стоит исключать и провокации вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией», — сказал Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» во время совещания по экономическим вопросам страны. Он отметил, что данная ситуация является фактом, за который можно зацепиться, чтобы нанести ущерб России. Ранее Владимир Путин заявил о том, что никто не расследует взрывы на «Северных потоках». По его словам, без поддержки на государственному уровне взорвать газопроводы невозможно, так как для подобной операции необходимы технологии «специально подготовленных людей». После заявлений российского лидера в правительстве ФРГ предложили назначить награду за информацию, которая поможет раскрыть диверсию на «Северных потоках».