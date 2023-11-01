В Красноуральске (Свердловская область) с 1 июля ищут Григорьева Евгения Александровича. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
«Пропал Григорьев Евгений Александрович, 61 год, город Красноуральск, Свердловская область. С 1 июля 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе поискового отряда соцсети «ВКонтакте».
Приметы мужчины: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы черные с проседью, карие глаза. Был одет в синюю рабочую куртку, темно-серые джинсы, черные туфли и черную бейсболку с прозрачным козырьком. С собой имел белое ведро.
Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112. Либо обратиться по номеру инфорга Алены 8-999-560-66-13.
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