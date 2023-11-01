01 ноября 2023

В Свердловской области четыре месяца не могут найти мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Местонахождение мужчины неизвестно с 1 июля Фото:

В Красноуральске (Свердловская область) с 1 июля ищут Григорьева Евгения Александровича. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Пропал Григорьев Евгений Александрович, 61 год, город Красноуральск, Свердловская область. С 1 июля 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе поискового отряда соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы черные с проседью, карие глаза. Был одет в синюю рабочую куртку, темно-серые джинсы, черные туфли и черную бейсболку с прозрачным козырьком. С собой имел белое ведро.

Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112. Либо обратиться по номеру инфорга Алены 8-999-560-66-13.

Ориентировка на пропавшего мужчину
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото:

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В Красноуральске (Свердловская область) с 1 июля ищут Григорьева Евгения Александровича. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». «Пропал Григорьев Евгений Александрович, 61 год, город Красноуральск, Свердловская область. С 1 июля 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе поискового отряда соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы черные с проседью, карие глаза. Был одет в синюю рабочую куртку, темно-серые джинсы, черные туфли и черную бейсболку с прозрачным козырьком. С собой имел белое ведро. Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112. Либо обратиться по номеру инфорга Алены 8-999-560-66-13.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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