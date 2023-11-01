01 ноября 2023

Бизнесмена Кузьмичева, обвиняемого в отмывании денег, отпустили под залог

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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Алексей Кузьмичев будет находиться под судебным контролем Фото:

Предпринимателя из России, совладельца компании «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева, которого обвиняют в отмывании денег, отпустили под залог. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Прокуратура ходатайствовала о помещении его в предварительное заключение, но Алексей Кузьмичев был помещен под судебный контроль с залогом в восемь миллионов евро. Ему также запрещено покидать территорию», — сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

Ранее Кузьмичева задержали во Франции по делу об отмывании денег. В парижской квартире миллиардера и в его отдельном особняке прошли обыски. Бизнесмена обвиняют в отмывании денег, финансовых махинациях и нарушении санкций. Алексей Кузьмичев попал в санкционный список министерства финансов США в августе 2023 года.

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Предпринимателя из России, совладельца компании «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева, которого обвиняют в отмывании денег, отпустили под залог. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. «Прокуратура ходатайствовала о помещении его в предварительное заключение, но Алексей Кузьмичев был помещен под судебный контроль с залогом в восемь миллионов евро. Ему также запрещено покидать территорию», — сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру. Ранее Кузьмичева задержали во Франции по делу об отмывании денег. В парижской квартире миллиардера и в его отдельном особняке прошли обыски. Бизнесмена обвиняют в отмывании денег, финансовых махинациях и нарушении санкций. Алексей Кузьмичев попал в санкционный список министерства финансов США в августе 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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