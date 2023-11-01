В Екатеринбурге задержали рейсы в Санкт-Петербург и Москву из-за плохой погоды

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылеты самолетов в Санкт-Петербург и Москву. Причиной переноса рейса стали неблагоприятные метеоусловия на территории аэропорта, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Кольцово задерживаются рейс FV-6404 по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург авиакомпании „Россия“ и рейс SU-1415 по маршруту Екатеринбург — Москва авиакомпании „Аэрофлот“» — сказано в сообщении. Планируемое время вылета первого рейса 2 ноября в 00:20 часов, а второго в 01:35 часа.
В настоящее время количество пассажиров на вышеуказанных рейсах уточняется. Уральская транспортная прокуратура организовала работу мобильной приемной в Кольцово.
Ранее URA.RU писало, что несколько самолетов, совершавших рейс в Екатеринбург, внепланово сели в Челябинске. Перед приземлением лайнеры кружили над уральской столицей, ожидая разрешения на посадку.
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