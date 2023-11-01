01 ноября 2023

В Екатеринбурге задержали рейсы в Санкт-Петербург и Москву из-за плохой погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, задержка рейса, airbus a321 neo, airbus a321neo, телескопический трап
Уральская транспортная прокуратура организовала работу мобильной приемной в Кольцово Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылеты самолетов в Санкт-Петербург и Москву. Причиной переноса рейса стали неблагоприятные метеоусловия на территории аэропорта, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Кольцово задерживаются рейс FV-6404 по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург авиакомпании „Россия“ и рейс SU-1415 по маршруту Екатеринбург — Москва авиакомпании „Аэрофлот“» — сказано в сообщении. Планируемое время вылета первого рейса 2 ноября в 00:20 часов, а второго в 01:35 часа.

В настоящее время количество пассажиров на вышеуказанных рейсах уточняется. Уральская транспортная прокуратура организовала работу мобильной приемной в Кольцово.

Ранее URA.RU писало, что несколько самолетов, совершавших рейс в Екатеринбург, внепланово сели в Челябинске. Перед приземлением лайнеры кружили над уральской столицей, ожидая разрешения на посадку.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылеты самолетов в Санкт-Петербург и Москву. Причиной переноса рейса стали неблагоприятные метеоусловия на территории аэропорта, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Кольцово задерживаются рейс FV-6404 по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург авиакомпании „Россия“ и рейс SU-1415 по маршруту Екатеринбург — Москва авиакомпании „Аэрофлот“» — сказано в сообщении. Планируемое время вылета первого рейса 2 ноября в 00:20 часов, а второго в 01:35 часа. В настоящее время количество пассажиров на вышеуказанных рейсах уточняется. Уральская транспортная прокуратура организовала работу мобильной приемной в Кольцово. Ранее URA.RU писало, что несколько самолетов, совершавших рейс в Екатеринбург, внепланово сели в Челябинске. Перед приземлением лайнеры кружили над уральской столицей, ожидая разрешения на посадку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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