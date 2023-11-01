01 ноября 2023

В Свердловской области пропал пенсионер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, снег, пенсионер, парк, пенсия, цпкио
Местонахождение пенсионера неизвестно с 1 ноября Фото:

В Березовском (Свердловская область) пропал 74-летний пенсионер Федор Рогальский. С 1 ноября его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв».

«Федор Ефремович Рогальский пропал 1 ноября в Березовском. Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, имеется залысина. Был одет в серо-бежевую куртку, трикотажную шапку темного цвета. Особая примета: родинка на левой щеке», — сказано в сообщении.

Розыском пропавшего занимается ОМВД России по городу Березовский. Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефону 112 или обратиться к руководителю отряда Наталии по номеру 8 (900) 044-02-20.

Ориентировка на пропавшего пенсионера
Ориентировка на пропавшего пенсионера
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Березовском (Свердловская область) пропал 74-летний пенсионер Федор Рогальский. С 1 ноября его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв». «Федор Ефремович Рогальский пропал 1 ноября в Березовском. Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, имеется залысина. Был одет в серо-бежевую куртку, трикотажную шапку темного цвета. Особая примета: родинка на левой щеке», — сказано в сообщении. Розыском пропавшего занимается ОМВД России по городу Березовский. Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефону 112 или обратиться к руководителю отряда Наталии по номеру 8 (900) 044-02-20.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...