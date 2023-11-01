В Березовском (Свердловская область) пропал 74-летний пенсионер Федор Рогальский. С 1 ноября его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв».
«Федор Ефремович Рогальский пропал 1 ноября в Березовском. Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, имеется залысина. Был одет в серо-бежевую куртку, трикотажную шапку темного цвета. Особая примета: родинка на левой щеке», — сказано в сообщении.
Розыском пропавшего занимается ОМВД России по городу Березовский. Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефону 112 или обратиться к руководителю отряда Наталии по номеру 8 (900) 044-02-20.
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