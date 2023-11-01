Минздрав проверит челябинскую детскую поликлинику

Городскую детскую поликлинику № 1 в Копейске (Челябинская область) ожидает внутриведомственная проверка после того, как медики отправили ребенка на занятия в школу с открытой раной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«В детской поликлинике № 1 города Копейска будет проведена внутриведомственная проверка, с результатами которой пригласят ознакомиться родителей мальчика. В настоящее время несовершеннолетнему оказана необходимая медицинская помощь в амбулаторных условиях, ему назначено лечение», — заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Копейске ребенка отправили на занятия в школу с незажившей раной после хирургической операции. Мать ребенка обвинила врачей в равнодушии и халатности.
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