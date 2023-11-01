01 ноября 2023

Минздрав проверит челябинскую детскую поликлинику

© Служба новостей «URA.RU»
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Минздрав. Челябинск., министерство здравоохранения чо, вывеска
Министерство проверит Городскую детскую поликлинику № 1 Копейска Фото:

Городскую детскую поликлинику № 1 в Копейске (Челябинская область) ожидает внутриведомственная проверка после того, как медики отправили ребенка на занятия в школу с открытой раной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«В детской поликлинике № 1 города Копейска будет проведена внутриведомственная проверка, с результатами которой пригласят ознакомиться родителей мальчика. В настоящее время несовершеннолетнему оказана необходимая медицинская помощь в амбулаторных условиях, ему назначено лечение», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Копейске ребенка отправили на занятия в школу с незажившей раной после хирургической операции. Мать ребенка обвинила врачей в равнодушии и халатности.

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Городскую детскую поликлинику № 1 в Копейске (Челябинская область) ожидает внутриведомственная проверка после того, как медики отправили ребенка на занятия в школу с открытой раной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «В детской поликлинике № 1 города Копейска будет проведена внутриведомственная проверка, с результатами которой пригласят ознакомиться родителей мальчика. В настоящее время несовершеннолетнему оказана необходимая медицинская помощь в амбулаторных условиях, ему назначено лечение», — заявили в пресс-службе ведомства. Ранее в Копейске ребенка отправили на занятия в школу с незажившей раной после хирургической операции. Мать ребенка обвинила врачей в равнодушии и халатности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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