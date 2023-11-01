01 ноября 2023

ЕС намерен в два раза сократить импорт газа из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, экономика, нефть, задвижка, месторождение, нефтедобыча, запорная арматура, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть, винтиль
Страны Евросоюза собираются сократить импорт российского природного газа в 2023 году Фото:

Евросоюз собирается сократить импорт российского газа до 40-45 млрд кубометров в 2023 году. Информация об этом находится в заявлении Госдепартамента США по итогам заседания целевой рабочей группы Соединенных Штатов Америки и Евросоюза по энергетической безопасности.

«ЕС значительно сократил свою зависимость от российского ископаемого топлива. В том числе за счет постепенного отказа от импорта угля, снижения импорта нефти на 90% и сокращения импорта [природного] газа с 155 млрд кубометров в 2021 году до примерно 80 млрд кубометров в 2022 году и, как ожидается, до 40-45 млрд кубометров в 2023 году», — пишет ТАСС со ссылкой на распространенный Госдепартаментом США документ.

Также там сказано, что США в настоящее время являются самым крупным поставщиком сниженного природного газа в Европу». На заседании были обсуждены вопросы по дальнейшему снижению спроса на газ.

Ранее стало известно, что в январе — сентябре 2023 года КНДР значительно увеличил импорт нефти из России. Объемы выросли до показателей 79,9 млн тонн.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз собирается сократить импорт российского газа до 40-45 млрд кубометров в 2023 году. Информация об этом находится в заявлении Госдепартамента США по итогам заседания целевой рабочей группы Соединенных Штатов Америки и Евросоюза по энергетической безопасности. «ЕС значительно сократил свою зависимость от российского ископаемого топлива. В том числе за счет постепенного отказа от импорта угля, снижения импорта нефти на 90% и сокращения импорта [природного] газа с 155 млрд кубометров в 2021 году до примерно 80 млрд кубометров в 2022 году и, как ожидается, до 40-45 млрд кубометров в 2023 году», — пишет ТАСС со ссылкой на распространенный Госдепартаментом США документ. Также там сказано, что США в настоящее время являются самым крупным поставщиком сниженного природного газа в Европу». На заседании были обсуждены вопросы по дальнейшему снижению спроса на газ. Ранее стало известно, что в январе — сентябре 2023 года КНДР значительно увеличил импорт нефти из России. Объемы выросли до показателей 79,9 млн тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...