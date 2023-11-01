ЕС намерен в два раза сократить импорт газа из РФ

02 ноября 2023 в 02:58 Размер текста - 17 +

Страны Евросоюза собираются сократить импорт российского природного газа в 2023 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Евросоюз собирается сократить импорт российского газа до 40-45 млрд кубометров в 2023 году. Информация об этом находится в заявлении Госдепартамента США по итогам заседания целевой рабочей группы Соединенных Штатов Америки и Евросоюза по энергетической безопасности. «ЕС значительно сократил свою зависимость от российского ископаемого топлива. В том числе за счет постепенного отказа от импорта угля, снижения импорта нефти на 90% и сокращения импорта [природного] газа с 155 млрд кубометров в 2021 году до примерно 80 млрд кубометров в 2022 году и, как ожидается, до 40-45 млрд кубометров в 2023 году», — пишет ТАСС со ссылкой на распространенный Госдепартаментом США документ. Также там сказано, что США в настоящее время являются самым крупным поставщиком сниженного природного газа в Европу». На заседании были обсуждены вопросы по дальнейшему снижению спроса на газ. Ранее стало известно, что в январе — сентябре 2023 года КНДР значительно увеличил импорт нефти из России. Объемы выросли до показателей 79,9 млн тонн.

Евросоюз собирается сократить импорт российского газа до 40-45 млрд кубометров в 2023 году. Информация об этом находится в заявлении Госдепартамента США по итогам заседания целевой рабочей группы Соединенных Штатов Америки и Евросоюза по энергетической безопасности. «ЕС значительно сократил свою зависимость от российского ископаемого топлива. В том числе за счет постепенного отказа от импорта угля, снижения импорта нефти на 90% и сокращения импорта [природного] газа с 155 млрд кубометров в 2021 году до примерно 80 млрд кубометров в 2022 году и, как ожидается, до 40-45 млрд кубометров в 2023 году», — пишет ТАСС со ссылкой на распространенный Госдепартаментом США документ. Также там сказано, что США в настоящее время являются самым крупным поставщиком сниженного природного газа в Европу». На заседании были обсуждены вопросы по дальнейшему снижению спроса на газ. Ранее стало известно, что в январе — сентябре 2023 года КНДР значительно увеличил импорт нефти из России. Объемы выросли до показателей 79,9 млн тонн.