ЕС намерен в два раза сократить импорт газа из РФ

Евросоюз собирается сократить импорт российского газа до 40-45 млрд кубометров в 2023 году. Информация об этом находится в заявлении Госдепартамента США по итогам заседания целевой рабочей группы Соединенных Штатов Америки и Евросоюза по энергетической безопасности.
«ЕС значительно сократил свою зависимость от российского ископаемого топлива. В том числе за счет постепенного отказа от импорта угля, снижения импорта нефти на 90% и сокращения импорта [природного] газа с 155 млрд кубометров в 2021 году до примерно 80 млрд кубометров в 2022 году и, как ожидается, до 40-45 млрд кубометров в 2023 году», — пишет ТАСС со ссылкой на распространенный Госдепартаментом США документ.
Также там сказано, что США в настоящее время являются самым крупным поставщиком сниженного природного газа в Европу». На заседании были обсуждены вопросы по дальнейшему снижению спроса на газ.
Ранее стало известно, что в январе — сентябре 2023 года КНДР значительно увеличил импорт нефти из России. Объемы выросли до показателей 79,9 млн тонн.
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