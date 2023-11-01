США в небе подорвали межконтинентальную баллистическую ракету

02 ноября 2023 в 03:29 Размер текста - 17 +

Сбитая ракета не несла боевой заряд Фото: Army Sgt. John Schoebel, Army National Guard / U.S. Department of Defense США в небе подорвали межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III во время испытаний. Запуск ракеты пришлось прервать из-за выявленной аномалии. «ВВС США взорвали МБР Minuteman III из-за аномалии во время пуска. Ракета была уничтожена над Тихим океаном», — говорится на официальном сайте базы космических сил ВВС США в Ванденберге. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США 1 ноября проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части. Ее запуск был запланирован без боевой части. Minuteman III состоит на вооружении в США с 1970 года. Она является единственной МБР шахтного базирования американских вооруженных сил на 2023 год.

США в небе подорвали межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III во время испытаний. Запуск ракеты пришлось прервать из-за выявленной аномалии. «ВВС США взорвали МБР Minuteman III из-за аномалии во время пуска. Ракета была уничтожена над Тихим океаном», — говорится на официальном сайте базы космических сил ВВС США в Ванденберге. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США 1 ноября проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части. Ее запуск был запланирован без боевой части. Minuteman III состоит на вооружении в США с 1970 года. Она является единственной МБР шахтного базирования американских вооруженных сил на 2023 год.