01 ноября 2023

США в небе подорвали межконтинентальную баллистическую ракету

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбитая ракета не несла боевой заряд Фото:

США в небе подорвали межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III во время испытаний. Запуск ракеты пришлось прервать из-за выявленной аномалии.

«ВВС США взорвали МБР Minuteman III из-за аномалии во время пуска. Ракета была уничтожена над Тихим океаном», — говорится на официальном сайте базы космических сил ВВС США в Ванденберге.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США 1 ноября проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части. Ее запуск был запланирован без боевой части. Minuteman III состоит на вооружении в США с 1970 года. Она является единственной МБР шахтного базирования американских вооруженных сил на 2023 год.

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США в небе подорвали межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III во время испытаний. Запуск ракеты пришлось прервать из-за выявленной аномалии. «ВВС США взорвали МБР Minuteman III из-за аномалии во время пуска. Ракета была уничтожена над Тихим океаном», — говорится на официальном сайте базы космических сил ВВС США в Ванденберге. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США 1 ноября проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части. Ее запуск был запланирован без боевой части. Minuteman III состоит на вооружении в США с 1970 года. Она является единственной МБР шахтного базирования американских вооруженных сил на 2023 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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