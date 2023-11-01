01 ноября 2023

Стоимость кредитов достигла максимума с мая 2022 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Сниженный спрос на займы со стороны граждан снизит инфляцию Фото:

Стоимость кредитов в России достигла максимума с мая 2022 года. Крупнейшие банки страны увеличили среднее значение полной стоимости кредита (ПСК), заявили эксперты платформы «Финуслуги».

«После повышения ЦБ ключевой ставки до 15% значение ПСК в 20 крупнейших банках превысило уровни мая 2022 года. Эта цифра пробила отметку в 25% годовых», — пишут «Известия», ссылаясь на экспертов.

Там отметили, что из топ-10 российских банков уровень ПСК вырос в ВТБ, ГПБ, Росбанке, ПСБ и «Тинькофф». Средняя ПСК по необеспеченным кредитам выросла до 26,5%. А еще в сентябре ПСК находилась на уровне 22,44%, отмечают специалисты платформы.

По их мнению, это уменьшит спрос на займы со стороны физлиц, что должно снизить инфляцию. Однако это может ударить по инвестиционной активности российских компаний. «Известия» направили запрос в крупнейшие банки.

Чтобы ограничить системные риски, Банк России ранее запросил полномочия на количественные ограничения по ипотеке. Отмечается, что инструмент позволит ограничить предоставление ипотечных кредитов заемщикам, а также кредитов с небольшим первоначальным взносом. Об этом Центробанк сообщил в соответствующем документе.

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Стоимость кредитов в России достигла максимума с мая 2022 года. Крупнейшие банки страны увеличили среднее значение полной стоимости кредита (ПСК), заявили эксперты платформы «Финуслуги». «После повышения ЦБ ключевой ставки до 15% значение ПСК в 20 крупнейших банках превысило уровни мая 2022 года. Эта цифра пробила отметку в 25% годовых», — пишут «Известия», ссылаясь на экспертов. Там отметили, что из топ-10 российских банков уровень ПСК вырос в ВТБ, ГПБ, Росбанке, ПСБ и «Тинькофф». Средняя ПСК по необеспеченным кредитам выросла до 26,5%. А еще в сентябре ПСК находилась на уровне 22,44%, отмечают специалисты платформы. По их мнению, это уменьшит спрос на займы со стороны физлиц, что должно снизить инфляцию. Однако это может ударить по инвестиционной активности российских компаний. «Известия» направили запрос в крупнейшие банки. Чтобы ограничить системные риски, Банк России ранее запросил полномочия на количественные ограничения по ипотеке. Отмечается, что инструмент позволит ограничить предоставление ипотечных кредитов заемщикам, а также кредитов с небольшим первоначальным взносом. Об этом Центробанк сообщил в соответствующем документе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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