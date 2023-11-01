Стоимость кредитов достигла максимума с мая 2022 года

02 ноября 2023 в 04:20 Размер текста - 17 +

Сниженный спрос на займы со стороны граждан снизит инфляцию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Стоимость кредитов в России достигла максимума с мая 2022 года. Крупнейшие банки страны увеличили среднее значение полной стоимости кредита (ПСК), заявили эксперты платформы «Финуслуги». «После повышения ЦБ ключевой ставки до 15% значение ПСК в 20 крупнейших банках превысило уровни мая 2022 года. Эта цифра пробила отметку в 25% годовых», — пишут «Известия», ссылаясь на экспертов. Там отметили, что из топ-10 российских банков уровень ПСК вырос в ВТБ, ГПБ, Росбанке, ПСБ и «Тинькофф». Средняя ПСК по необеспеченным кредитам выросла до 26,5%. А еще в сентябре ПСК находилась на уровне 22,44%, отмечают специалисты платформы. По их мнению, это уменьшит спрос на займы со стороны физлиц, что должно снизить инфляцию. Однако это может ударить по инвестиционной активности российских компаний. «Известия» направили запрос в крупнейшие банки. Чтобы ограничить системные риски, Банк России ранее запросил полномочия на количественные ограничения по ипотеке. Отмечается, что инструмент позволит ограничить предоставление ипотечных кредитов заемщикам, а также кредитов с небольшим первоначальным взносом. Об этом Центробанк сообщил в соответствующем документе.

Стоимость кредитов в России достигла максимума с мая 2022 года. Крупнейшие банки страны увеличили среднее значение полной стоимости кредита (ПСК), заявили эксперты платформы «Финуслуги». «После повышения ЦБ ключевой ставки до 15% значение ПСК в 20 крупнейших банках превысило уровни мая 2022 года. Эта цифра пробила отметку в 25% годовых», — пишут «Известия», ссылаясь на экспертов. Там отметили, что из топ-10 российских банков уровень ПСК вырос в ВТБ, ГПБ, Росбанке, ПСБ и «Тинькофф». Средняя ПСК по необеспеченным кредитам выросла до 26,5%. А еще в сентябре ПСК находилась на уровне 22,44%, отмечают специалисты платформы. По их мнению, это уменьшит спрос на займы со стороны физлиц, что должно снизить инфляцию. Однако это может ударить по инвестиционной активности российских компаний. «Известия» направили запрос в крупнейшие банки. Чтобы ограничить системные риски, Банк России ранее запросил полномочия на количественные ограничения по ипотеке. Отмечается, что инструмент позволит ограничить предоставление ипотечных кредитов заемщикам, а также кредитов с небольшим первоначальным взносом. Об этом Центробанк сообщил в соответствующем документе.