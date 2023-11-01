01 ноября 2023

В Екатеринбурге отменили рейс в Душанбе. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, самолет, ночной аэропорт
Причина отмены рейса неизвестна Фото:

В Екатеринбурге отменили рейс SZ-210 авиакомпании Somon air в Душанбе (Таджикистан). Воздушное судно B-737 должно было вылететь из столицы Урала 2 ноября в 01:00 часов, следует из онлайн-табло на сайте Кольцово.

«Рейс SZ-210 отменен. Вылет должен был состояться 2 ноября в 01:00 по местному времени. Прибытие самолета в Душанбе ожидалось к 04:00 часам по местному времени того же дня», — следует из данных сайта.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее самолеты авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и Red Wings, не смогли приземлиться в Екатеринбурге и сели в Челябинске. Это связано с неблагоприятными погодными условиями на территории аэропорта Кольцово.

Рейс SZ-210 Екатеринбург — Душанбе отменен
Рейс SZ-210 Екатеринбург — Душанбе отменен

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В Екатеринбурге отменили рейс SZ-210 авиакомпании Somon air в Душанбе (Таджикистан). Воздушное судно B-737 должно было вылететь из столицы Урала 2 ноября в 01:00 часов, следует из онлайн-табло на сайте Кольцово. «Рейс SZ-210 отменен. Вылет должен был состояться 2 ноября в 01:00 по местному времени. Прибытие самолета в Душанбе ожидалось к 04:00 часам по местному времени того же дня», — следует из данных сайта. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил. Ранее самолеты авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и Red Wings, не смогли приземлиться в Екатеринбурге и сели в Челябинске. Это связано с неблагоприятными погодными условиями на территории аэропорта Кольцово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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