В Екатеринбурге отменили рейс SZ-210 авиакомпании Somon air в Душанбе (Таджикистан). Воздушное судно B-737 должно было вылететь из столицы Урала 2 ноября в 01:00 часов, следует из онлайн-табло на сайте Кольцово.
«Рейс SZ-210 отменен. Вылет должен был состояться 2 ноября в 01:00 по местному времени. Прибытие самолета в Душанбе ожидалось к 04:00 часам по местному времени того же дня», — следует из данных сайта.
Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее самолеты авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и Red Wings, не смогли приземлиться в Екатеринбурге и сели в Челябинске. Это связано с неблагоприятными погодными условиями на территории аэропорта Кольцово.
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