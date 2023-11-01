01 ноября 2023

Водителей предупредили о взрывах на челябинской трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Фурам запретят движение на участке трассы М-5 Фото:

В Ашинском районе (Челябинская область) 2 ноября на участке трассы М-5 ограничат движение из-за взрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

«В Ашинском районе проводится очередной этап буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“. 2 ноября с 09:00 до 14:00 по местному времени закрывается движение на участке 1565 км — 1576 км», — говорится в заявлении ведомства.

Водителям рекомендуют учитывать эту информацию. Объезд данного участка по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрен только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта и автобусов на время буровзрывных работ проезд запрещен.

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В Ашинском районе (Челябинская область) 2 ноября на участке трассы М-5 ограничат движение из-за взрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «В Ашинском районе проводится очередной этап буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“. 2 ноября с 09:00 до 14:00 по местному времени закрывается движение на участке 1565 км — 1576 км», — говорится в заявлении ведомства. Водителям рекомендуют учитывать эту информацию. Объезд данного участка по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрен только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта и автобусов на время буровзрывных работ проезд запрещен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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