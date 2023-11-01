Водителей предупредили о взрывах на челябинской трассе

В Ашинском районе (Челябинская область) 2 ноября на участке трассы М-5 ограничат движение из-за взрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».
«В Ашинском районе проводится очередной этап буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“. 2 ноября с 09:00 до 14:00 по местному времени закрывается движение на участке 1565 км — 1576 км», — говорится в заявлении ведомства.
Водителям рекомендуют учитывать эту информацию. Объезд данного участка по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрен только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта и автобусов на время буровзрывных работ проезд запрещен.
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