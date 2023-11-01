Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в праздничные выходные

Вильфанд: в праздники на Черноморском побережье снова откроется купальный сезон

02 ноября 2023 в 08:02 Размер текста - 17 +

Температура воздуха в Москве будет выше нормы на пять градусов в праздники, рассказал Роман Вильфанд Фото: Владимир Андреев © URA.RU В праздничные дни жителей Москвы ожидает теплая погода, петербуржцы столкнуться с дождем и снегом, а на Черноморском побережье снова откроется купальный сезон. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «В течение всей этой недели температура в Москве будет существенно выше нормы. В среднем на пять градусов. Особенно теплая погода по отношению к норме прогнозируется в начале месяца — 1, 5 и 6 ноября», — рассказал Роман Вильфанд, его слова приводит «Парламентская газета». Он отметил, что 4 ноября над Москвой будут кружить облака, но при этом солнце не скроется за ними. В Санкт-Петербурге в День народного единства после немного повысится температура. Однако в целом погода в Петербурге типичная для этого сезона. По словам Вильфанда, в культурной столице России выпадут осадки во всех видах — снег, мокрый снег и дождь. На Черноморском побережье будет тепло в праздники. В среднем дневная температура будет колебаться в районе +21…+24 градусов. По словам Вильфанда, это выше нормы, поэтому можно говорить, что купальный сезон снова открыт. Тепло будет и на Юге европейской России, там антициклональный режим. В Сочи, Туапсе, Анапе и Геленджике будет примерно от +18 до +19 градусов. Вильфанд отметил, что это комфортная температура, которая редко бывает в начале ноября. В честь Дня народного единства понедельник будет выходным. Тем самым вторая неделя ноября будет сокращенной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В праздничные дни жителей Москвы ожидает теплая погода, петербуржцы столкнуться с дождем и снегом, а на Черноморском побережье снова откроется купальный сезон. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «В течение всей этой недели температура в Москве будет существенно выше нормы. В среднем на пять градусов. Особенно теплая погода по отношению к норме прогнозируется в начале месяца — 1, 5 и 6 ноября», — рассказал Роман Вильфанд, его слова приводит «Парламентская газета». Он отметил, что 4 ноября над Москвой будут кружить облака, но при этом солнце не скроется за ними. В Санкт-Петербурге в День народного единства после немного повысится температура. Однако в целом погода в Петербурге типичная для этого сезона. По словам Вильфанда, в культурной столице России выпадут осадки во всех видах — снег, мокрый снег и дождь. На Черноморском побережье будет тепло в праздники. В среднем дневная температура будет колебаться в районе +21…+24 градусов. По словам Вильфанда, это выше нормы, поэтому можно говорить, что купальный сезон снова открыт. Тепло будет и на Юге европейской России, там антициклональный режим. В Сочи, Туапсе, Анапе и Геленджике будет примерно от +18 до +19 градусов. Вильфанд отметил, что это комфортная температура, которая редко бывает в начале ноября. В честь Дня народного единства понедельник будет выходным. Тем самым вторая неделя ноября будет сокращенной.