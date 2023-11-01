В ХМАО вице-мэру, испортившему отношения с властями, грозит отставка. Инсайд

Замглавы Нижневартовска Ситников и директор УКС Силецкий могут лишиться работы

02 ноября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске за 1,5 года ушли в отставку пять вице-мэров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вице-мэру Нижневартовска Виктору Ситникову, испортившему отношения с властями ХМАО, грозит отставка. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «В округе недовольство растет давно, но после недавних скандалов у властей лопнуло терпение. На Ситникова и его протеже, директора управление капстроя Ивана Силецкого, уже собрано досье, где указано более 50 крупных нарушений. Кроме того, два крупных объекта — детский сад в новых микрорайонах и биатлонный центр, по нашим данным, не будут сданы в срок, а это значит, округ по этим проектам снова попадет в красную зону», — сообщает инсайдер. Ситников курирует жилищный и строительный блок в администрации города и считается самым близким к мэру Дмитрию Кощенко замом. На его счету спорные проекты (общественный туалет за 25 миллионов рублей, биатлонный центр с опасным стрельбищем, проектирование за 34 миллиона рублей Центра боевых искусств организацией, в которой, по данным источников URA.RU, работает сын Ситникова), а также скандалы с расселением жителей аварийных домов. В Нижневартовске за последние 1,5 года были отправлены в отставку пять вице-мэров. Все они ушли после громких скандалов. В пресс-службу администрации города направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что мэрия Нижневартовска испортила отношения с депутатами Тюменской областной думы и думы ХМАО. Это случилось после публикации в подконтрольных городским властям медиа видеосюжетов о срыве сроков строительства Центра боевых искусств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-мэру Нижневартовска Виктору Ситникову, испортившему отношения с властями ХМАО, грозит отставка. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «В округе недовольство растет давно, но после недавних скандалов у властей лопнуло терпение. На Ситникова и его протеже, директора управление капстроя Ивана Силецкого, уже собрано досье, где указано более 50 крупных нарушений. Кроме того, два крупных объекта — детский сад в новых микрорайонах и биатлонный центр, по нашим данным, не будут сданы в срок, а это значит, округ по этим проектам снова попадет в красную зону», — сообщает инсайдер. Ситников курирует жилищный и строительный блок в администрации города и считается самым близким к мэру Дмитрию Кощенко замом. На его счету спорные проекты (общественный туалет за 25 миллионов рублей, биатлонный центр с опасным стрельбищем, проектирование за 34 миллиона рублей Центра боевых искусств организацией, в которой, по данным источников URA.RU, работает сын Ситникова), а также скандалы с расселением жителей аварийных домов. В Нижневартовске за последние 1,5 года были отправлены в отставку пять вице-мэров. Все они ушли после громких скандалов. В пресс-службу администрации города направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что мэрия Нижневартовска испортила отношения с депутатами Тюменской областной думы и думы ХМАО. Это случилось после публикации в подконтрольных городским властям медиа видеосюжетов о срыве сроков строительства Центра боевых искусств.