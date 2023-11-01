Мэрия Нижневартовска испортила отношения с депутатами ХМАО и Тюменской области. Инсайд

01 ноября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Мэрия Нижневартовска испортила отношения с депутатами двух региональных дум Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мэрия Нижневартовска испортила отношения с депутатами двух региональных дум — ХМАО и Тюменской области. Подконтрольные медиа властей города распространили материал о том, что подрядчик Центра боевых искусств срывает сроки и делает строительство дороже. Субподрядчиками на объекте выступают компании тюменского депутата Вячеслава Танкеева и югорского депутата Сергея Великого, которых, по словам источника URA.RU, обвинили в нарушениях, допущенных мэрией на этапе составления конкурсной документации. «Публикации возмутили обоих парламентариев — сроки строительства ЦБИ сдвинулись из-за ошибок местного УКС и депстроя, составивших конкурсную документацию с нарушениями. Из-за них пришлось увеличивать площадь, соответственно, выросла и сумма финансирования. Объект уже был под угрозой срыва в 2022 году, и губернатор ХМАО Комарова предлагала мэрии вообще отказаться от проекта, если она не может исполнить взятые обязательства. Местные власти решили всю вину переложить на подрядчиков. Похоже, что они готовы даже на разрыв отношений с областью и округом, лишь бы прикрыть свою некомпетентность», — считает инсайдер. Источник, близкий к Тюменской облдуме, подтвердил, что удорожание проекта с 792 миллионов рублей до порядка 1 миллиарда произошло уже после заключения контракта. Также он отметил, что для всего лишь двух этажей центра вбивать 12-метровые сваи, а потом срезать их, было не нужно. Это привело и к увеличению стоимости работ и заняло большую часть времени на этапе котлована. Депутат Великий не стал комментировать публикации СМИ, но подтвердил, что корректировка проекта в сторону увеличения площади и удорожания была проведена заказчиком уже после того, как выяснилось, что заявленные характеристики не обеспечивают необходимую для спорткомплекса проходимость. «Корректировались и 29 помещений, которые не были включены в техзадания. Когда подрядчик это обнаружил, выяснилось, что в итоге площадь объекта нужно увеличить в 1,5 раза. Соответственно, стоимость его выросла, но сдвинуться должны были и сроки, и финансирование началось на полгода позже. Вопрос с допфинансированием округом был решен оперативно, когда я эту проблему поднял. Корректировать график строительства УКС Нижневартовска не хотело до последнего. Угроза срыва строительства ЦБИ нет. Мы планируем поднять этот вопрос на заседании окружной думы», — рассказал парламентарий. В департамент строительства ХМАО и мэрию Нижневартовска направлены запросы. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что вице-мэром города Виктором Ситниковым заинтересовался ОБЭП. Его родственники работают в организации, которая занималась проектированием ЦБИ за 34 миллиона рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Нижневартовска испортила отношения с депутатами двух региональных дум — ХМАО и Тюменской области. Подконтрольные медиа властей города распространили материал о том, что подрядчик Центра боевых искусств срывает сроки и делает строительство дороже. Субподрядчиками на объекте выступают компании тюменского депутата Вячеслава Танкеева и югорского депутата Сергея Великого, которых, по словам источника URA.RU, обвинили в нарушениях, допущенных мэрией на этапе составления конкурсной документации. «Публикации возмутили обоих парламентариев — сроки строительства ЦБИ сдвинулись из-за ошибок местного УКС и депстроя, составивших конкурсную документацию с нарушениями. Из-за них пришлось увеличивать площадь, соответственно, выросла и сумма финансирования. Объект уже был под угрозой срыва в 2022 году, и губернатор ХМАО Комарова предлагала мэрии вообще отказаться от проекта, если она не может исполнить взятые обязательства. Местные власти решили всю вину переложить на подрядчиков. Похоже, что они готовы даже на разрыв отношений с областью и округом, лишь бы прикрыть свою некомпетентность», — считает инсайдер. Источник, близкий к Тюменской облдуме, подтвердил, что удорожание проекта с 792 миллионов рублей до порядка 1 миллиарда произошло уже после заключения контракта. Также он отметил, что для всего лишь двух этажей центра вбивать 12-метровые сваи, а потом срезать их, было не нужно. Это привело и к увеличению стоимости работ и заняло большую часть времени на этапе котлована. Депутат Великий не стал комментировать публикации СМИ, но подтвердил, что корректировка проекта в сторону увеличения площади и удорожания была проведена заказчиком уже после того, как выяснилось, что заявленные характеристики не обеспечивают необходимую для спорткомплекса проходимость. «Корректировались и 29 помещений, которые не были включены в техзадания. Когда подрядчик это обнаружил, выяснилось, что в итоге площадь объекта нужно увеличить в 1,5 раза. Соответственно, стоимость его выросла, но сдвинуться должны были и сроки, и финансирование началось на полгода позже. Вопрос с допфинансированием округом был решен оперативно, когда я эту проблему поднял. Корректировать график строительства УКС Нижневартовска не хотело до последнего. Угроза срыва строительства ЦБИ нет. Мы планируем поднять этот вопрос на заседании окружной думы», — рассказал парламентарий. В департамент строительства ХМАО и мэрию Нижневартовска направлены запросы. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что вице-мэром города Виктором Ситниковым заинтересовался ОБЭП. Его родственники работают в организации, которая занималась проектированием ЦБИ за 34 миллиона рублей.