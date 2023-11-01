01 ноября 2023

Полпред Якушев: в УрФО вырос индекс промышленности

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум 100+. Екатеринбург, якушев владимир
За восемь месяцев индекс производства в УрФО составив 101,1% Фото:

В Уральском федеральном округе (УрФО) по итогам января-августа вырос индекс промышленности. За отчетный период он составил 101,1% по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м, заявил полномочный представитель президента Владимир Якушев по УрФО.

«Промышленность Уральского федерального округа демонстрирует рост — по итогам января-августа 2023 года индекс промпроизводства в УрФО составил 101,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост индекса обрабатывающей промышленности составил 11% в целом по округу», — сказал Якушев. Его слова URA.RU передала пресс-служба полпреда.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подчеркнул, что стабильный промышленный рост в УрФО обусловлен активной позицией предприятий по получению мер господдержки. Так с 2020 года объем выделенных средств для УрФО составил более 54 млн рублей.

Якушев добавил, что санкционное давление, повышение ключевой ставки и другие изменения влияют на взаимодействие с предприятиями и региональными органами власти. При этом инвестиционные обязательства, которые компании взяли на себя, будут исполнены, отметил полпред.

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В Уральском федеральном округе (УрФО) по итогам января-августа вырос индекс промышленности. За отчетный период он составил 101,1% по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м, заявил полномочный представитель президента Владимир Якушев по УрФО. «Промышленность Уральского федерального округа демонстрирует рост — по итогам января-августа 2023 года индекс промпроизводства в УрФО составил 101,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост индекса обрабатывающей промышленности составил 11% в целом по округу», — сказал Якушев. Его слова URA.RU передала пресс-служба полпреда. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подчеркнул, что стабильный промышленный рост в УрФО обусловлен активной позицией предприятий по получению мер господдержки. Так с 2020 года объем выделенных средств для УрФО составил более 54 млн рублей. Якушев добавил, что санкционное давление, повышение ключевой ставки и другие изменения влияют на взаимодействие с предприятиями и региональными органами власти. При этом инвестиционные обязательства, которые компании взяли на себя, будут исполнены, отметил полпред.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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