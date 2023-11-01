Полпред Якушев: в УрФО вырос индекс промышленности

02 ноября 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

За восемь месяцев индекс производства в УрФО составив 101,1% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Уральском федеральном округе (УрФО) по итогам января-августа вырос индекс промышленности. За отчетный период он составил 101,1% по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м, заявил полномочный представитель президента Владимир Якушев по УрФО. «Промышленность Уральского федерального округа демонстрирует рост — по итогам января-августа 2023 года индекс промпроизводства в УрФО составил 101,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост индекса обрабатывающей промышленности составил 11% в целом по округу», — сказал Якушев. Его слова URA.RU передала пресс-служба полпреда. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подчеркнул, что стабильный промышленный рост в УрФО обусловлен активной позицией предприятий по получению мер господдержки. Так с 2020 года объем выделенных средств для УрФО составил более 54 млн рублей. Якушев добавил, что санкционное давление, повышение ключевой ставки и другие изменения влияют на взаимодействие с предприятиями и региональными органами власти. При этом инвестиционные обязательства, которые компании взяли на себя, будут исполнены, отметил полпред.

В Уральском федеральном округе (УрФО) по итогам января-августа вырос индекс промышленности. За отчетный период он составил 101,1% по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м, заявил полномочный представитель президента Владимир Якушев по УрФО. «Промышленность Уральского федерального округа демонстрирует рост — по итогам января-августа 2023 года индекс промпроизводства в УрФО составил 101,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост индекса обрабатывающей промышленности составил 11% в целом по округу», — сказал Якушев. Его слова URA.RU передала пресс-служба полпреда. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подчеркнул, что стабильный промышленный рост в УрФО обусловлен активной позицией предприятий по получению мер господдержки. Так с 2020 года объем выделенных средств для УрФО составил более 54 млн рублей. Якушев добавил, что санкционное давление, повышение ключевой ставки и другие изменения влияют на взаимодействие с предприятиями и региональными органами власти. При этом инвестиционные обязательства, которые компании взяли на себя, будут исполнены, отметил полпред.