01 ноября 2023

В Тюмени открыли движение по развязке на Дружбы-Мельникайте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие развязки. Тюмень
Работы на развязке идут с опережением Фото:

В Тюмени открылось движение по третьему уровню развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. О реализации проекта рассказал глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

«Объект реализуется при поддержке правительства Российской Федерации, в рамках бюджетного кредита. Сегодня реализован очередной этап — примыкание к улице Малышева. Компания „Мостострой-11“ выполняет работы с опережением», — рассказал глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

Как ранее писало URA.RU, в Тюмени реализуются проекты и по другим транспортным объектам. Так, разрабатывается схема расширения Салаирского тракта, а также планируется строительство новой объездной, которая обойдется бюджету в десятки миллиардов рублей.

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В Тюмени открылось движение по третьему уровню развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. О реализации проекта рассказал глава администрации Тюмени Руслан Кухарук. «Объект реализуется при поддержке правительства Российской Федерации, в рамках бюджетного кредита. Сегодня реализован очередной этап — примыкание к улице Малышева. Компания „Мостострой-11“ выполняет работы с опережением», — рассказал глава администрации Тюмени Руслан Кухарук. Как ранее писало URA.RU, в Тюмени реализуются проекты и по другим транспортным объектам. Так, разрабатывается схема расширения Салаирского тракта, а также планируется строительство новой объездной, которая обойдется бюджету в десятки миллиардов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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