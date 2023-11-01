В Тюмени открылось движение по третьему уровню развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. О реализации проекта рассказал глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.
«Объект реализуется при поддержке правительства Российской Федерации, в рамках бюджетного кредита. Сегодня реализован очередной этап — примыкание к улице Малышева. Компания „Мостострой-11“ выполняет работы с опережением», — рассказал глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.
Как ранее писало URA.RU, в Тюмени реализуются проекты и по другим транспортным объектам. Так, разрабатывается схема расширения Салаирского тракта, а также планируется строительство новой объездной, которая обойдется бюджету в десятки миллиардов рублей.
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