В ХМАО мэрия выплатит ребенку 100 тысяч рублей из-за нападения бродячей собаки

02 ноября 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Собака напала на ребенка в городском сквере Фото: Александр Елизаров © URA.RU Суд обязал мэрию Пыть-Яха выплатить 100 тысяч рублей ребенку, на которого напала бродячая собака. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Установлено, что на территории сквера в городе Пыть-Яхе на ребенка напала собака. Пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. Нападение собаки стало возможным вследствие ненадлежащего выполнения органами местного самоуправления полномочий по отлову беспризорных животных и повлекло за собой причинение несовершеннолетнему нравственных и физических страданий», — сообщили в ведомстве. Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации города с требованием о компенсации морального вреда, причиненного ребенку. «По результатам рассмотрения иска требования прокурора судом удовлетворены, в пользу с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО собачник заплатит 250 тысяч рублей за пострадавшего трехлетнего ребенка. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки морального вреда, причиненного в результате нападения на ребенка.

Суд обязал мэрию Пыть-Яха выплатить 100 тысяч рублей ребенку, на которого напала бродячая собака. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Установлено, что на территории сквера в городе Пыть-Яхе на ребенка напала собака. Пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. Нападение собаки стало возможным вследствие ненадлежащего выполнения органами местного самоуправления полномочий по отлову беспризорных животных и повлекло за собой причинение несовершеннолетнему нравственных и физических страданий», — сообщили в ведомстве. Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации города с требованием о компенсации морального вреда, причиненного ребенку. «По результатам рассмотрения иска требования прокурора судом удовлетворены, в пользу с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО собачник заплатит 250 тысяч рублей за пострадавшего трехлетнего ребенка. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки морального вреда, причиненного в результате нападения на ребенка.