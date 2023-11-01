В ХМАО мэрия выплатит ребенку 100 тысяч рублей из-за нападения бродячей собаки

Суд обязал мэрию Пыть-Яха выплатить 100 тысяч рублей ребенку, на которого напала бродячая собака. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.
«Установлено, что на территории сквера в городе Пыть-Яхе на ребенка напала собака. Пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. Нападение собаки стало возможным вследствие ненадлежащего выполнения органами местного самоуправления полномочий по отлову беспризорных животных и повлекло за собой причинение несовершеннолетнему нравственных и физических страданий», — сообщили в ведомстве.
Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации города с требованием о компенсации морального вреда, причиненного ребенку. «По результатам рассмотрения иска требования прокурора судом удовлетворены, в пользу с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО собачник заплатит 250 тысяч рублей за пострадавшего трехлетнего ребенка. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки морального вреда, причиненного в результате нападения на ребенка.
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