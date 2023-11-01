В ЯНАО реконструировали единственную дорогу между городом и поселком

Дорожники Ямала закончили ремонт дороги, связывающей Лабытнанги и Харп

02 ноября 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

На дороге между Лабытнанги и Харпом открыли движение в обе стороны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ямальские дорожники завершили ремонт единственной дороги, связывающей Лабытнанги и Харп. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Это единственная дорога связывающая поселок с Лабытнанги, поэтому для обеспечения бесперебойного движения во время дорожных работ, было организованно реверсивное движение. Ремонт повысит безопасность дорожного движения и создаст для водителей комфортные условия передвижения», — приводит слова руководящего специалиста ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Тимура Валеева пресс-служба дептранса ЯНАО на официальном сайте. За летний сезон отремонтировано более трех километров дорожного полотна. Более двух тысяч бетонных плит, составляющих основание дороги, было заменено на почти полуметровую подушку из обычного и черного щебня, сверху уложен 12-сантиметровый слой асфальта. Вдоль полотна проведены работы по укреплению обочин, установке новых дорожных знаков и укрепления разметки. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое открыто движение по улице Магистральной. В честь события впервые был организован парад дорожной техники.

Ямальские дорожники завершили ремонт единственной дороги, связывающей Лабытнанги и Харп. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Это единственная дорога связывающая поселок с Лабытнанги, поэтому для обеспечения бесперебойного движения во время дорожных работ, было организованно реверсивное движение. Ремонт повысит безопасность дорожного движения и создаст для водителей комфортные условия передвижения», — приводит слова руководящего специалиста ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Тимура Валеева пресс-служба дептранса ЯНАО на официальном сайте. За летний сезон отремонтировано более трех километров дорожного полотна. Более двух тысяч бетонных плит, составляющих основание дороги, было заменено на почти полуметровую подушку из обычного и черного щебня, сверху уложен 12-сантиметровый слой асфальта. Вдоль полотна проведены работы по укреплению обочин, установке новых дорожных знаков и укрепления разметки. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое открыто движение по улице Магистральной. В честь события впервые был организован парад дорожной техники.