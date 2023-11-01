01 ноября 2023

Мэрия челябинского города выкупила дом и дала жителям его разобрать. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревянные дома. Тюмень, старый дом, деревянный дом, частный дом, дом деревянный, ветхий дом
Дом находится на территории парка и мешает реконструкции Фото:

Администрация Кусы Челябинской области выкупила частный дом, который не вписывался в общий вид недавно реконструированного парка, и предложила местным его разобрать и бесплатно забрать стройматериалы. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«Идет реконструкция парка. Уже завершена реконструкция пляжа, идем дальше. На территории места отдыха стоял частный дом. Там, где гуляют люди, не может быть никаких лишних зданий. Мы его выкупили. Предложили жителям его разобрать и безвозмездно забрать материалы», — уточнили в администрации.

Само строение находится по улице Советской. В мэрии также уточнили, что если желающих не найдется, то начнут разбирать дом сами. Об условиях, на которых бывший владелец согласился продать дом, где он проживал, URA.RU не рассказали.

До продажи собственник дома там жил
До продажи собственник дома там жил
Фото:

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Администрация Кусы Челябинской области выкупила частный дом, который не вписывался в общий вид недавно реконструированного парка, и предложила местным его разобрать и бесплатно забрать стройматериалы. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «Идет реконструкция парка. Уже завершена реконструкция пляжа, идем дальше. На территории места отдыха стоял частный дом. Там, где гуляют люди, не может быть никаких лишних зданий. Мы его выкупили. Предложили жителям его разобрать и безвозмездно забрать материалы», — уточнили в администрации. Само строение находится по улице Советской. В мэрии также уточнили, что если желающих не найдется, то начнут разбирать дом сами. Об условиях, на которых бывший владелец согласился продать дом, где он проживал, URA.RU не рассказали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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