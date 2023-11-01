Администрация Кусы Челябинской области выкупила частный дом, который не вписывался в общий вид недавно реконструированного парка, и предложила местным его разобрать и бесплатно забрать стройматериалы. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.
«Идет реконструкция парка. Уже завершена реконструкция пляжа, идем дальше. На территории места отдыха стоял частный дом. Там, где гуляют люди, не может быть никаких лишних зданий. Мы его выкупили. Предложили жителям его разобрать и безвозмездно забрать материалы», — уточнили в администрации.
Само строение находится по улице Советской. В мэрии также уточнили, что если желающих не найдется, то начнут разбирать дом сами. Об условиях, на которых бывший владелец согласился продать дом, где он проживал, URA.RU не рассказали.
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