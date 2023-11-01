Мэрия челябинского города выкупила дом и дала жителям его разобрать. Фото

02 ноября 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Дом находится на территории парка и мешает реконструкции Фото: Денис Моргунов © URA.RU Администрация Кусы Челябинской области выкупила частный дом, который не вписывался в общий вид недавно реконструированного парка, и предложила местным его разобрать и бесплатно забрать стройматериалы. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «Идет реконструкция парка. Уже завершена реконструкция пляжа, идем дальше. На территории места отдыха стоял частный дом. Там, где гуляют люди, не может быть никаких лишних зданий. Мы его выкупили. Предложили жителям его разобрать и безвозмездно забрать материалы», — уточнили в администрации. Само строение находится по улице Советской. В мэрии также уточнили, что если желающих не найдется, то начнут разбирать дом сами. Об условиях, на которых бывший владелец согласился продать дом, где он проживал, URA.RU не рассказали. До продажи собственник дома там жил Фото: telegram-канал «„Жизнь района“ Кусинский район», https://t.me/zhiznrajona

Администрация Кусы Челябинской области выкупила частный дом, который не вписывался в общий вид недавно реконструированного парка, и предложила местным его разобрать и бесплатно забрать стройматериалы. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «Идет реконструкция парка. Уже завершена реконструкция пляжа, идем дальше. На территории места отдыха стоял частный дом. Там, где гуляют люди, не может быть никаких лишних зданий. Мы его выкупили. Предложили жителям его разобрать и безвозмездно забрать материалы», — уточнили в администрации. Само строение находится по улице Советской. В мэрии также уточнили, что если желающих не найдется, то начнут разбирать дом сами. Об условиях, на которых бывший владелец согласился продать дом, где он проживал, URA.RU не рассказали.