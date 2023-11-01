Челябинцам для переезда из однушки в трешку понадобится 2,2 млн рублей

02 ноября 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Стоимость однушки на вторичном рынке составляет 3,2 млн рублей, трешки — 5,4 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинск в ноябре 2023 года стал самым доступным для переезда из однушки в трешку. Переехать из однокомнатной в трехкомнатную квартиру на вторичном рынке можно с доплатой в 2,2 млн рублей, чтобы переехать в просторную новую квартиру, придется добавить 4 млн рублей, сообщили URA.RU аналитики портала о недвижимости. «В ноябре 2023 года поменять однокомнатную квартиру на трехкомнатную в новостройке жители Челябинска могут, доплатив 4 млн рублей. На данный момент разница между „однушками“ (4,1 млн рублей) и „трешками“ (8,1 млн рублей) в городе в новостройках составляет 99%. Переехать из „однушки“ (3,2 млн рублей) в „трешку“ (5,4 млн рублей) на „вторичке“ жители Челябинска могут, доплатив 2,2 млн рублей, разница составляет 70%», — сообщили аналитики «Яндекс Недвижимости». Аналитики портала подсчитали разницу средних цен на квартиры с одной и тремя комнатами в городах России и выяснили, где увеличить жилплощадь проще всего. Самым доступным для переезда из однокомнатной в трехкомнатную квартиру, если говорить о реальных рыночных ценах, в ноябре 2023 года стал Челябинск. В целом по России дешевле всего переехать в квартиру с тремя комнатами жителям Казани. Разница между средней ценой однокомнатной квартиры (7,3 млн рублей) и трехкомнатной (11,4 млн рублей) в городе составляет 56%. Самым выгодным регионом для подобного переезда в сегменте вторичного жилья стала Ленинградская область. Здесь разница между средней стоимостью однокомнатных (5,5 млн рублей) и трехкомнатных квартир (8,3 млн рублей) составляет 51%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинск в ноябре 2023 года стал самым доступным для переезда из однушки в трешку. Переехать из однокомнатной в трехкомнатную квартиру на вторичном рынке можно с доплатой в 2,2 млн рублей, чтобы переехать в просторную новую квартиру, придется добавить 4 млн рублей, сообщили URA.RU аналитики портала о недвижимости. «В ноябре 2023 года поменять однокомнатную квартиру на трехкомнатную в новостройке жители Челябинска могут, доплатив 4 млн рублей. На данный момент разница между „однушками“ (4,1 млн рублей) и „трешками“ (8,1 млн рублей) в городе в новостройках составляет 99%. Переехать из „однушки“ (3,2 млн рублей) в „трешку“ (5,4 млн рублей) на „вторичке“ жители Челябинска могут, доплатив 2,2 млн рублей, разница составляет 70%», — сообщили аналитики «Яндекс Недвижимости». Аналитики портала подсчитали разницу средних цен на квартиры с одной и тремя комнатами в городах России и выяснили, где увеличить жилплощадь проще всего. Самым доступным для переезда из однокомнатной в трехкомнатную квартиру, если говорить о реальных рыночных ценах, в ноябре 2023 года стал Челябинск. В целом по России дешевле всего переехать в квартиру с тремя комнатами жителям Казани. Разница между средней ценой однокомнатной квартиры (7,3 млн рублей) и трехкомнатной (11,4 млн рублей) в городе составляет 56%. Самым выгодным регионом для подобного переезда в сегменте вторичного жилья стала Ленинградская область. Здесь разница между средней стоимостью однокомнатных (5,5 млн рублей) и трехкомнатных квартир (8,3 млн рублей) составляет 51%.