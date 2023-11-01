01 ноября 2023

Пермякам рассказали, сколько нужно доплатить, чтобы переехать из «однушки» в «трешку»

В Перми трехкомнатная квартира стоит на 4 млн дороже однокомнатной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Ключи. Тюмень, ключи от квартиры, ключи, связка ключей
Пермякам в среднем придется доплатить от 3 до 4 млн рублей Фото:

Чтобы поменять однокомнатную квартиру на трехкомнатную в строящемся доме пермякам нужно доплатить 4 млн рублей. Разницу в стоимости жилья посчитали аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».

«Поменять однокомнатную квартиру на трехкомнатную в новостройке жители Перми могут, доплатив 4 млн рублей. Средняя стоимость „однушек“ — 4,3 млн рублей, „трешек“ — 8,3 млн рублей. Разница между ценам составляет 95%», — говорится в исследовании.

Аналитики добавляют, что на вторичном рынке доплата будет меньше. Стоимость готовых трехкомнатных квартир в среднем равна 7 млн рублей. Чтобы переехать из «однушки» нужно доплатить 3 млн рублей. Разница между стоимостью — 77%. Выгоднее всего поменять старую квартиру на новостройку в Екатеринбурге. Уральцам придется добавить к стоимости «однушки» 3 млн рублей. На вторичном рынке переезд проще всего устроить в Челябинске. Здесь нужно доплатить 2,2 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что выгоднее брать в Перми — новостройку или «вторичку». Если покупать при помощи ипотеки, переплата будет меньше на предложения первичного рынка жилья.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чтобы поменять однокомнатную квартиру на трехкомнатную в строящемся доме пермякам нужно доплатить 4 млн рублей. Разницу в стоимости жилья посчитали аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость». «Поменять однокомнатную квартиру на трехкомнатную в новостройке жители Перми могут, доплатив 4 млн рублей. Средняя стоимость „однушек“ — 4,3 млн рублей, „трешек“ — 8,3 млн рублей. Разница между ценам составляет 95%», — говорится в исследовании. Аналитики добавляют, что на вторичном рынке доплата будет меньше. Стоимость готовых трехкомнатных квартир в среднем равна 7 млн рублей. Чтобы переехать из «однушки» нужно доплатить 3 млн рублей. Разница между стоимостью — 77%. Выгоднее всего поменять старую квартиру на новостройку в Екатеринбурге. Уральцам придется добавить к стоимости «однушки» 3 млн рублей. На вторичном рынке переезд проще всего устроить в Челябинске. Здесь нужно доплатить 2,2 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что выгоднее брать в Перми — новостройку или «вторичку». Если покупать при помощи ипотеки, переплата будет меньше на предложения первичного рынка жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...