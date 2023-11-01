Пермякам рассказали, сколько нужно доплатить, чтобы переехать из «однушки» в «трешку»

Чтобы поменять однокомнатную квартиру на трехкомнатную в строящемся доме пермякам нужно доплатить 4 млн рублей. Разницу в стоимости жилья посчитали аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».
«Поменять однокомнатную квартиру на трехкомнатную в новостройке жители Перми могут, доплатив 4 млн рублей. Средняя стоимость „однушек“ — 4,3 млн рублей, „трешек“ — 8,3 млн рублей. Разница между ценам составляет 95%», — говорится в исследовании.
Аналитики добавляют, что на вторичном рынке доплата будет меньше. Стоимость готовых трехкомнатных квартир в среднем равна 7 млн рублей. Чтобы переехать из «однушки» нужно доплатить 3 млн рублей. Разница между стоимостью — 77%. Выгоднее всего поменять старую квартиру на новостройку в Екатеринбурге. Уральцам придется добавить к стоимости «однушки» 3 млн рублей. На вторичном рынке переезд проще всего устроить в Челябинске. Здесь нужно доплатить 2,2 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что выгоднее брать в Перми — новостройку или «вторичку». Если покупать при помощи ипотеки, переплата будет меньше на предложения первичного рынка жилья.
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