01 ноября 2023

Жители ЯНАО могут получить консультацию врача не выходя из дома

Жители ЯНАО могут получить консультацию доктора в онлайн-формате
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Врачи, больница. Тюмень, поликлиника, врач, больница, доктор, прием врача
В ЯНАО запустили сервис для дистанционного медицинского приема Фото:

В медицинских учреждениях ЯНАО с 1 ноября пациенты региона будут консультироваться со специалистами в онлайн-формате. Об этом рассказали в пресс-службе окружного правительства.

«В ямальских поликлиниках начали проводить онлайн-консультации для пациентов. Новый сервис доступен северянам с 1 ноября. Теперь пациенты могут получить рекомендации некоторых ямальских врачей в любом удобном месте, не посещая медучреждения», — говорится в сообщении.

В дистанционном формате жители могут попасть на повторный прием к таким специалистам, как терапевт, педиатр, эндокринолог, невролог, кардиолог, психолог, пульмонолог и инфекционист. Врачи назначат дату и время телеконсультации с пациентами на очном приеме в больнице. Онлайн-прием доступен на сайте «Дистанционная медицина Ямалтелемед» со всех электронных устройств.

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В медицинских учреждениях ЯНАО с 1 ноября пациенты региона будут консультироваться со специалистами в онлайн-формате. Об этом рассказали в пресс-службе окружного правительства. «В ямальских поликлиниках начали проводить онлайн-консультации для пациентов. Новый сервис доступен северянам с 1 ноября. Теперь пациенты могут получить рекомендации некоторых ямальских врачей в любом удобном месте, не посещая медучреждения», — говорится в сообщении. В дистанционном формате жители могут попасть на повторный прием к таким специалистам, как терапевт, педиатр, эндокринолог, невролог, кардиолог, психолог, пульмонолог и инфекционист. Врачи назначат дату и время телеконсультации с пациентами на очном приеме в больнице. Онлайн-прием доступен на сайте «Дистанционная медицина Ямалтелемед» со всех электронных устройств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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