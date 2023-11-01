Жители ЯНАО могут получить консультацию врача не выходя из дома

Жители ЯНАО могут получить консультацию доктора в онлайн-формате

02 ноября 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

В ЯНАО запустили сервис для дистанционного медицинского приема Фото: Денис Моргунов © URA.RU В медицинских учреждениях ЯНАО с 1 ноября пациенты региона будут консультироваться со специалистами в онлайн-формате. Об этом рассказали в пресс-службе окружного правительства. «В ямальских поликлиниках начали проводить онлайн-консультации для пациентов. Новый сервис доступен северянам с 1 ноября. Теперь пациенты могут получить рекомендации некоторых ямальских врачей в любом удобном месте, не посещая медучреждения», — говорится в сообщении. В дистанционном формате жители могут попасть на повторный прием к таким специалистам, как терапевт, педиатр, эндокринолог, невролог, кардиолог, психолог, пульмонолог и инфекционист. Врачи назначат дату и время телеконсультации с пациентами на очном приеме в больнице. Онлайн-прием доступен на сайте «Дистанционная медицина Ямалтелемед» со всех электронных устройств.

В медицинских учреждениях ЯНАО с 1 ноября пациенты региона будут консультироваться со специалистами в онлайн-формате. Об этом рассказали в пресс-службе окружного правительства. «В ямальских поликлиниках начали проводить онлайн-консультации для пациентов. Новый сервис доступен северянам с 1 ноября. Теперь пациенты могут получить рекомендации некоторых ямальских врачей в любом удобном месте, не посещая медучреждения», — говорится в сообщении. В дистанционном формате жители могут попасть на повторный прием к таким специалистам, как терапевт, педиатр, эндокринолог, невролог, кардиолог, психолог, пульмонолог и инфекционист. Врачи назначат дату и время телеконсультации с пациентами на очном приеме в больнице. Онлайн-прием доступен на сайте «Дистанционная медицина Ямалтелемед» со всех электронных устройств.