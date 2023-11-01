В Челябинске арестовали выявленного ФСБ украинского террориста. Фото, видео

02 ноября 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Неудачливого террориста задержали в ночь на 1 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два месяца проведет в СИЗО Дмитрий Авраков, обвиняемый в подготовке террористического акта против органов государственной власти в Челябинской области. Такое решение принял 2 ноября Центральный суд Челябинска, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. Ранее судимый 44-летний Авраков раньше работал на железной дороге. В последнее время числился безработным, но, по его словам, занимался торговлей. После начала СВО он установил связь с представителями Украины — и начал готовить теракт в отношении органа государственной власти, расположенного в Челябинске. Реализовать свой план он не успел: сотрудники ФСБ задержали Авракова в три часа ночи 1 ноября. Ему предъявили обвинение по ч.3 ст. 30 и ч.1 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), по которому мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Следователь ходатайствовал об аресте Авракова, аргументировав это тем, что тот может скрыться от следствия, проинформировать возможных соучастников и даже продолжить преступную деятельность. Сам обвиняемый заявил, что готов внести за себя залог, либо находиться под домашним арестом в Еманжелинске. Эту точку зрения поддержал его адвокат, утверждая, что мужчина не сможет влиять на следствие. «Ходатайство следователя удовлетворить. Взять Авракова под стражу нап два месяца, до 1 января 2024 года», — огласил решение судья. Сам Дмитрий Авраков предложил внести залог, чтобы его отпустили на свободу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Два месяца проведет в СИЗО Дмитрий Авраков, обвиняемый в подготовке террористического акта против органов государственной власти в Челябинской области. Такое решение принял 2 ноября Центральный суд Челябинска, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. Ранее судимый 44-летний Авраков раньше работал на железной дороге. В последнее время числился безработным, но, по его словам, занимался торговлей. После начала СВО он установил связь с представителями Украины — и начал готовить теракт в отношении органа государственной власти, расположенного в Челябинске. Реализовать свой план он не успел: сотрудники ФСБ задержали Авракова в три часа ночи 1 ноября. Ему предъявили обвинение по ч.3 ст. 30 и ч.1 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), по которому мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Следователь ходатайствовал об аресте Авракова, аргументировав это тем, что тот может скрыться от следствия, проинформировать возможных соучастников и даже продолжить преступную деятельность. Сам обвиняемый заявил, что готов внести за себя залог, либо находиться под домашним арестом в Еманжелинске. Эту точку зрения поддержал его адвокат, утверждая, что мужчина не сможет влиять на следствие. «Ходатайство следователя удовлетворить. Взять Авракова под стражу нап два месяца, до 1 января 2024 года», — огласил решение судья.