Два строителя пострадали после взрыва баллонов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на стройке взорвались газовые баллоны. На месте ЧП, как пишут в соцсетях, пострадали два строителя.
«На ВИЗе взорвались газовые баллоны. Пострадали двое мужчин, они трудились на стройке и нарушили технику безопасности», — пишет telegram-канал Ural Mash.
Корреспондент URA.RU заметил на месте происшествия машину ППС. «Не вижу здесь спасателей или врачей», — отметил журналист агентства. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области агентству ситуацию прокомментировали так: «Для проверки информации на место выезжали шесть человек личного состава на двух единицах спецтехники. Привлечение сил и средств МЧС России не потребовалось».
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