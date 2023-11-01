01 ноября 2023

Два строителя пострадали после взрыва баллонов в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, сотрудники мчс, пожарный
На месте работают сотрудники МЧС (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на стройке взорвались газовые баллоны. На месте ЧП, как пишут в соцсетях, пострадали два строителя.

«На ВИЗе взорвались газовые баллоны. Пострадали двое мужчин, они трудились на стройке и нарушили технику безопасности», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Корреспондент URA.RU заметил на месте происшествия машину ППС. «Не вижу здесь спасателей или врачей», — отметил журналист агентства. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области агентству ситуацию прокомментировали так: «Для проверки информации на место выезжали шесть человек личного состава на двух единицах спецтехники. Привлечение сил и средств МЧС России не потребовалось».

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В Екатеринбурге на стройке взорвались газовые баллоны. На месте ЧП, как пишут в соцсетях, пострадали два строителя. «На ВИЗе взорвались газовые баллоны. Пострадали двое мужчин, они трудились на стройке и нарушили технику безопасности», — пишет telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU заметил на месте происшествия машину ППС. «Не вижу здесь спасателей или врачей», — отметил журналист агентства. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области агентству ситуацию прокомментировали так: «Для проверки информации на место выезжали шесть человек личного состава на двух единицах спецтехники. Привлечение сил и средств МЧС России не потребовалось».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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