Два строителя пострадали после взрыва баллонов в Екатеринбурге 02 ноября 2023 в 11:30 Размер текста - 17 + На месте работают сотрудники МЧС (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на стройке взорвались газовые баллоны. На месте ЧП, как пишут в соцсетях, пострадали два строителя. «На ВИЗе взорвались газовые баллоны. Пострадали двое мужчин, они трудились на стройке и нарушили технику безопасности», — пишет telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU заметил на месте происшествия машину ППС. «Не вижу здесь спасателей или врачей», — отметил журналист агентства. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области агентству ситуацию прокомментировали так: «Для проверки информации на место выезжали шесть человек личного состава на двух единицах спецтехники. Привлечение сил и средств МЧС России не потребовалось». В Екатеринбурге на стройке взорвались газовые баллоны. На месте ЧП, как пишут в соцсетях, пострадали два строителя. «На ВИЗе взорвались газовые баллоны. Пострадали двое мужчин, они трудились на стройке и нарушили технику безопасности», — пишет telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU заметил на месте происшествия машину ППС. «Не вижу здесь спасателей или врачей», — отметил журналист агентства. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области агентству ситуацию прокомментировали так: «Для проверки информации на место выезжали шесть человек личного состава на двух единицах спецтехники. Привлечение сил и средств МЧС России не потребовалось». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям