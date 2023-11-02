Минобороны показало кадры уничтожения танка Leopard в зоне СВО. Видео

02 ноября 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Танк Leopard был уничтожен на запорожском направлении Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На запорожском направлении был уничтожен немецкий танк Leopard. По нему ударил FPV-дрон, который в несколько раз дешевле. Кадрами поделилось Минобороны РФ. «Российскими военнослужащими операторами FPV-дронов точным ударом была уничтожена боевая машина, поставляемая странами НАТО в ВСУ, при попытке атаковать позиции российских подразделений на запорожском направлении», — передает ТАСС сообщение от Минобороны РФ. На видео показано, как беспилотник следит за танком противника с воздуха. Оператор дрона дает Leopard’у проехать вперед, после чего он поправил беспилотник в заднюю часть башни. Произошел взрыв боекомплекта. Танк загорелся. Танки Leopard стали уничтожаться с июня 2023 года. Примерно к тому моменту они появились на линии боестолкновения. Полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко рассказывал URA.RU, что немецкую машину легко поразить, если снаряд прилетит в кормовую нишу башни. После попадания в эту часть танка, Leopard загорается.

На запорожском направлении был уничтожен немецкий танк Leopard. По нему ударил FPV-дрон, который в несколько раз дешевле. Кадрами поделилось Минобороны РФ. «Российскими военнослужащими операторами FPV-дронов точным ударом была уничтожена боевая машина, поставляемая странами НАТО в ВСУ, при попытке атаковать позиции российских подразделений на запорожском направлении», — передает ТАСС сообщение от Минобороны РФ. На видео показано, как беспилотник следит за танком противника с воздуха. Оператор дрона дает Leopard’у проехать вперед, после чего он поправил беспилотник в заднюю часть башни. Произошел взрыв боекомплекта. Танк загорелся. Танки Leopard стали уничтожаться с июня 2023 года. Примерно к тому моменту они появились на линии боестолкновения. Полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко рассказывал URA.RU, что немецкую машину легко поразить, если снаряд прилетит в кормовую нишу башни. После попадания в эту часть танка, Leopard загорается.