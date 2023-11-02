Минобороны показало кадры уничтожения танка Leopard в зоне СВО. Видео

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Танк Leopard был уничтожен на запорожском направлении Фото:
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На запорожском направлении был уничтожен немецкий танк Leopard. По нему ударил FPV-дрон, который в несколько раз дешевле. Кадрами поделилось Минобороны РФ.

«Российскими военнослужащими операторами FPV-дронов точным ударом была уничтожена боевая машина, поставляемая странами НАТО в ВСУ, при попытке атаковать позиции российских подразделений на запорожском направлении», — передает ТАСС сообщение от Минобороны РФ.

На видео показано, как беспилотник следит за танком противника с воздуха. Оператор дрона дает Leopard’у проехать вперед, после чего он поправил беспилотник в заднюю часть башни. Произошел взрыв боекомплекта. Танк загорелся.

Танки Leopard стали уничтожаться с июня 2023 года. Примерно к тому моменту они появились на линии боестолкновения. Полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко рассказывал URA.RU, что немецкую машину легко поразить, если снаряд прилетит в кормовую нишу башни. После попадания в эту часть танка, Leopard загорается.

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На запорожском направлении был уничтожен немецкий танк Leopard. По нему ударил FPV-дрон, который в несколько раз дешевле. Кадрами поделилось Минобороны РФ. «Российскими военнослужащими операторами FPV-дронов точным ударом была уничтожена боевая машина, поставляемая странами НАТО в ВСУ, при попытке атаковать позиции российских подразделений на запорожском направлении», — передает ТАСС сообщение от Минобороны РФ. На видео показано, как беспилотник следит за танком противника с воздуха. Оператор дрона дает Leopard’у проехать вперед, после чего он поправил беспилотник в заднюю часть башни. Произошел взрыв боекомплекта. Танк загорелся. Танки Leopard стали уничтожаться с июня 2023 года. Примерно к тому моменту они появились на линии боестолкновения. Полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко рассказывал URA.RU, что немецкую машину легко поразить, если снаряд прилетит в кормовую нишу башни. После попадания в эту часть танка, Leopard загорается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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