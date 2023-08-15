В ХМАО жители многоэтажки жалуются на соседа, который голым разгуливает в подъезде. Видео

15 августа 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Жители дома беспокоятся за безопасность своих детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жильцы дома по улице Салманова в Нижневартовске обратились к властям города с просьбой изолировать от них психически неуравновешенного соседа. Обеспокоенные собственники предлагают принудительно госпитализировать или выселить неадекватного дебошира, который испражняется в лифте и ходит по подъезду абсолютно голый. Об этом агентству URA.RU сообщила одна из жителей дома Александра. «Наш сосед с 8-го этажа — взрослый мужчина, который ведет себя как ребенок, при этом часто проявляя агрессию. Он может испражниться прямо в лифте под камерой. У него может что-то „перемкнуть“, он подойдет к любому человеку и наорет на него матом. Мы неоднократно писали коллективные обращения в администрацию города, получали ответы, но ситуация так и не разрешилась», — рассказала Александра корреспонденту агентства. По данным жильцов, мужчина проживает один в квартире, а его опекуном является мать, которая лишь изредка навещает проблемного сына. Жители дома опасаются за собственную безопасность и безопасность детей, проживающих в одном подъезде с неадекватом. Также Александра рассказала агентству, что помимо дебошира, на том же 8 этаже в соседней квартире проживает еще одна нарушительница общественного порядка. Женщина периодически ходит полуголая босиком, странно пугающе себя ведет и нападает на жильцов дома. «Эта дама без причины начала нападать на моего мужа, обзывать нас. После того как муж попытался ее остановить, она расколотила нашу машину. Ущерб составил порядка 20 тысяч. С таким человеком страшно жить, никогда не знаешь, на что она способна», — добавила Александра. В администрации Нижневартовска недовольным жильцам многоквартирника рассказали, что в адрес нерадивых соседей направили письменные предупреждения. В случае если подобные инциденты не прекратятся, от имени администрации будет подан иск в городской суд. Ранее URA.RU писало о том, что в Мегионе (ХМАО) соседи пожаловались на жильцов квартиры-помойки. По словам заявителей, хозяева проблемной квартиры постоянно топят соседей, дом оккупировали грызуны и насекомые. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жильцы дома по улице Салманова в Нижневартовске обратились к властям города с просьбой изолировать от них психически неуравновешенного соседа. Обеспокоенные собственники предлагают принудительно госпитализировать или выселить неадекватного дебошира, который испражняется в лифте и ходит по подъезду абсолютно голый. Об этом агентству URA.RU сообщила одна из жителей дома Александра. «Наш сосед с 8-го этажа — взрослый мужчина, который ведет себя как ребенок, при этом часто проявляя агрессию. Он может испражниться прямо в лифте под камерой. У него может что-то „перемкнуть“, он подойдет к любому человеку и наорет на него матом. Мы неоднократно писали коллективные обращения в администрацию города, получали ответы, но ситуация так и не разрешилась», — рассказала Александра корреспонденту агентства. По данным жильцов, мужчина проживает один в квартире, а его опекуном является мать, которая лишь изредка навещает проблемного сына. Жители дома опасаются за собственную безопасность и безопасность детей, проживающих в одном подъезде с неадекватом. Также Александра рассказала агентству, что помимо дебошира, на том же 8 этаже в соседней квартире проживает еще одна нарушительница общественного порядка. Женщина периодически ходит полуголая босиком, странно пугающе себя ведет и нападает на жильцов дома. «Эта дама без причины начала нападать на моего мужа, обзывать нас. После того как муж попытался ее остановить, она расколотила нашу машину. Ущерб составил порядка 20 тысяч. С таким человеком страшно жить, никогда не знаешь, на что она способна», — добавила Александра. В администрации Нижневартовска недовольным жильцам многоквартирника рассказали, что в адрес нерадивых соседей направили письменные предупреждения. В случае если подобные инциденты не прекратятся, от имени администрации будет подан иск в городской суд. Ранее URA.RU писало о том, что в Мегионе (ХМАО) соседи пожаловались на жильцов квартиры-помойки. По словам заявителей, хозяева проблемной квартиры постоянно топят соседей, дом оккупировали грызуны и насекомые.