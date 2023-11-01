В Челябинске выросли цены на вторичное жилье

В Челябинске цены на вторичное жилье за год выросли на 23,8%

02 ноября 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в городе составляет 4 млн 400 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в ноябре 2023 года по сравнению с январем цены на вторичное жилье выросли на 23,8%, за III квартал на 6,2%, стоимость квартиры в среднем составила 4 млн 400 тысяч рублей, цена квадратного метра — 78 тысяч 500 рублей. Об этом 2 ноября сообщили аналитики портала о недвижимости. «С начала года положительная динамика квадратного метра наблюдается в 66 городах из 70, отрицательная — в 4. Наиболее активный рост стоимости квадратного метра по сравнению с другими российскими городами отмечен в Челябинске. Стоимость квадрата выросла на 22,9%, также на 23,8% в городе выросла стоимость вторичных квартир», — сообщают аналитики портала. Как объяснил создавшуюся ситуацию Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир», в конце лета 2023 года покупатели, ожидавшие после повышения ключевой ставки ЦБ рост ставок по ипотеке, устроили на рынке вторички кратковременный ажиотаж. Продавцы отреагировали на высокий спрос и подняли цены. При этом, прогнозирует эксперт, с октября и до конца года повышения цен не будет, поскольку банки уже успели поднять ставки. Как отметили аналитики портала «Мир квартир», с начала 2023 года цена квадратного метра также сильно выросла Новокузнецке (+21,7%), Магнитогорске (+21%), Нижнем Тагиле (+18,7%), Кирове (+17,5%), Владикавказе (+16,7%) и Тольятти (+16,5%). Удешевление квадратного метра с января 2023 года произошло в Сочи (-3,2%), Калининграде (-1,9%), Ленинградской области (-0,8%) и Санкт-Петербурге (-0,7%). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в ноябре 2023 года по сравнению с январем цены на вторичное жилье выросли на 23,8%, за III квартал на 6,2%, стоимость квартиры в среднем составила 4 млн 400 тысяч рублей, цена квадратного метра — 78 тысяч 500 рублей. Об этом 2 ноября сообщили аналитики портала о недвижимости. «С начала года положительная динамика квадратного метра наблюдается в 66 городах из 70, отрицательная — в 4. Наиболее активный рост стоимости квадратного метра по сравнению с другими российскими городами отмечен в Челябинске. Стоимость квадрата выросла на 22,9%, также на 23,8% в городе выросла стоимость вторичных квартир», — сообщают аналитики портала. Как объяснил создавшуюся ситуацию Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир», в конце лета 2023 года покупатели, ожидавшие после повышения ключевой ставки ЦБ рост ставок по ипотеке, устроили на рынке вторички кратковременный ажиотаж. Продавцы отреагировали на высокий спрос и подняли цены. При этом, прогнозирует эксперт, с октября и до конца года повышения цен не будет, поскольку банки уже успели поднять ставки. Как отметили аналитики портала «Мир квартир», с начала 2023 года цена квадратного метра также сильно выросла Новокузнецке (+21,7%), Магнитогорске (+21%), Нижнем Тагиле (+18,7%), Кирове (+17,5%), Владикавказе (+16,7%) и Тольятти (+16,5%). Удешевление квадратного метра с января 2023 года произошло в Сочи (-3,2%), Калининграде (-1,9%), Ленинградской области (-0,8%) и Санкт-Петербурге (-0,7%).