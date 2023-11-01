Сургутская травмобольница изменила режим работы в праздничные дни

Травматологическая больница Сургута изменила график работы в праздничные дни с 3 по 7 ноября. В tg-канале медучреждения указано, что учреждение переводят на работу в режиме повышенной готовности.
«Круглосуточно будут работать приемно-диагностическое отделение, травмпункты для детей и взрослых, все службы стационара. Как всегда перед праздниками, в больнице создается необходимый резерв лекарственных препаратов, кислорода, медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и расходных материалов, а также мобилизуется коечный фонд», — указано в сообщении.
Что касается планового приема и работы амбулаторно-поликлинического звена, то с 4 по 6 ноября включительно в детской поликлинике не будет проводиться прием граждан. «Взрослая поликлиника закроется на субботу и воскресенье, в понедельник возобновит работу в формате дежурного дня: с 8:00 до 15:00 будут обслуживать только пациентов стационара, травмпункта и пришедших на повторный прием. Расположенные в поликлиниках кабинеты КТ и МРТ работают по своему отдельному графику и ждут ранее записавшихся на исследования пациентов», — сказано в сообщении.
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