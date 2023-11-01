01 ноября 2023

В Челябинске на два дня введут режим «черного неба»

Минэкологии: предупреждение о НМУ объявлено в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск может накрыть смог 2 и 3 ноября Фото:

В Челябинске 2 и 3 ноября ожидаются неблагоприятные метеоусловия (НМУ). Предприятиям объявлено предупреждение о снижении негативного воздействия на атмосферный воздух. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона.

«По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске с 13:30 2 ноября до 11:00 3 ноября ожидается режим НМУ, способствующих накоплению загрязняющих веществ. Промышленные предприятия области готовы приостанавливать часть производственных процессов для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух», — уточнили в пресс-службе.

Также министерство ведет круглосуточный мониторинг за качеством воздуха. Контрольно-надзорные органы усилили контроль за предприятиями города и области.

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В Челябинске 2 и 3 ноября ожидаются неблагоприятные метеоусловия (НМУ). Предприятиям объявлено предупреждение о снижении негативного воздействия на атмосферный воздух. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона. «По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске с 13:30 2 ноября до 11:00 3 ноября ожидается режим НМУ, способствующих накоплению загрязняющих веществ. Промышленные предприятия области готовы приостанавливать часть производственных процессов для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух», — уточнили в пресс-службе. Также министерство ведет круглосуточный мониторинг за качеством воздуха. Контрольно-надзорные органы усилили контроль за предприятиями города и области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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