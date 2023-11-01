В Челябинске на два дня введут режим «черного неба» Минэкологии: предупреждение о НМУ объявлено в Челябинске 02 ноября 2023 в 12:22 Размер текста - 17 + Челябинск может накрыть смог 2 и 3 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 2 и 3 ноября ожидаются неблагоприятные метеоусловия (НМУ). Предприятиям объявлено предупреждение о снижении негативного воздействия на атмосферный воздух. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона. «По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске с 13:30 2 ноября до 11:00 3 ноября ожидается режим НМУ, способствующих накоплению загрязняющих веществ. Промышленные предприятия области готовы приостанавливать часть производственных процессов для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух», — уточнили в пресс-службе. Также министерство ведет круглосуточный мониторинг за качеством воздуха. Контрольно-надзорные органы усилили контроль за предприятиями города и области. В Челябинске 2 и 3 ноября ожидаются неблагоприятные метеоусловия (НМУ). Предприятиям объявлено предупреждение о снижении негативного воздействия на атмосферный воздух. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона. «По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске с 13:30 2 ноября до 11:00 3 ноября ожидается режим НМУ, способствующих накоплению загрязняющих веществ. Промышленные предприятия области готовы приостанавливать часть производственных процессов для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух», — уточнили в пресс-службе. Также министерство ведет круглосуточный мониторинг за качеством воздуха. Контрольно-надзорные органы усилили контроль за предприятиями города и области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям