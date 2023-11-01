В Кургане возникла тотальная нехватка слесарей

02 ноября 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

В Кургане слесаря обошли врачей по востребованности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане началась острая нехватка слесарей. Количество вакансий на данную специальность почти в три раза больше, чем на врачей. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Кургана. «Наиболее востребованные профессии в городе Кургане на 1 октября 2023 года. „Слесарь“ — 418 вакансий. „Врач“ — 126 вакансий. „Станочник широкого профиля“ — 100 вакансий», — указано на сайте мэрии Кургана. Сообщается, что общее количество вакансий в городе составляет 4 495 единиц. Между тем, коэффициент напряженности на рынке труда в городе, то есть число незанятых граждан на одну вакансия, составил 0,2 единицы. Чиновники пояснили, что в структуре безработных курганцев больше всего женщин — 61%. По возрасту в данной категории граждан больше всего тех, кому от 36 до 49 лет, а также от 50 лет и старше. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко вырос спрос на водителей. Количество вакансий на одном из популярных сервисов выросла на 69%.

В Кургане началась острая нехватка слесарей. Количество вакансий на данную специальность почти в три раза больше, чем на врачей. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Кургана. «Наиболее востребованные профессии в городе Кургане на 1 октября 2023 года. „Слесарь“ — 418 вакансий. „Врач“ — 126 вакансий. „Станочник широкого профиля“ — 100 вакансий», — указано на сайте мэрии Кургана. Сообщается, что общее количество вакансий в городе составляет 4 495 единиц. Между тем, коэффициент напряженности на рынке труда в городе, то есть число незанятых граждан на одну вакансия, составил 0,2 единицы. Чиновники пояснили, что в структуре безработных курганцев больше всего женщин — 61%. По возрасту в данной категории граждан больше всего тех, кому от 36 до 49 лет, а также от 50 лет и старше. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко вырос спрос на водителей. Количество вакансий на одном из популярных сервисов выросла на 69%.