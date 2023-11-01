01 ноября 2023

В Кургане возникла тотальная нехватка слесарей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане слесаря обошли врачей по востребованности Фото:

В Кургане началась острая нехватка слесарей. Количество вакансий на данную специальность почти в три раза больше, чем на врачей. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Кургана.

«Наиболее востребованные профессии в городе Кургане на 1 октября 2023 года. „Слесарь“ — 418 вакансий. „Врач“ — 126 вакансий. „Станочник широкого профиля“ — 100 вакансий», — указано на сайте мэрии Кургана.

Сообщается, что общее количество вакансий в городе составляет 4 495 единиц. Между тем, коэффициент напряженности на рынке труда в городе, то есть число незанятых граждан на одну вакансия, составил 0,2 единицы. Чиновники пояснили, что в структуре безработных курганцев больше всего женщин — 61%. По возрасту в данной категории граждан больше всего тех, кому от 36 до 49 лет, а также от 50 лет и старше.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко вырос спрос на водителей. Количество вакансий на одном из популярных сервисов выросла на 69%.

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В Кургане началась острая нехватка слесарей. Количество вакансий на данную специальность почти в три раза больше, чем на врачей. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Кургана. «Наиболее востребованные профессии в городе Кургане на 1 октября 2023 года. „Слесарь“ — 418 вакансий. „Врач“ — 126 вакансий. „Станочник широкого профиля“ — 100 вакансий», — указано на сайте мэрии Кургана. Сообщается, что общее количество вакансий в городе составляет 4 495 единиц. Между тем, коэффициент напряженности на рынке труда в городе, то есть число незанятых граждан на одну вакансия, составил 0,2 единицы. Чиновники пояснили, что в структуре безработных курганцев больше всего женщин — 61%. По возрасту в данной категории граждан больше всего тех, кому от 36 до 49 лет, а также от 50 лет и старше. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко вырос спрос на водителей. Количество вакансий на одном из популярных сервисов выросла на 69%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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