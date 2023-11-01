Авторы фильма про волонтеров, искавших 6-летнего Далера Бобиева, назвали дату премьеры. Видео

В Екатеринбурге фильм «Найден, жив!» презентуют 10 ноября

02 ноября 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Волонтеры участвовали в поиске многих людей, в том числе и Далера Бобиева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фильм «Найден, жив!» про поисковый отряд «Прорыв», который участвовал в поисках шестилетнего Далера Бобиева, позже найденного мертвым в гараже своего опекуна, презентуют 10 ноября. Премьера пройдет в рамках фестиваля «Неделя уральского кино». Об этом рассказал автор картины Роберт Карапетян. «Приглашаю вас на премьеру документального фильма „Найден, жив!“ про поисковый отряд СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область, который мы с моей коллегой Екатериной Тимошенко снимали почти год», — пояснил Карапетян в соцсети «ВКонтакте». Картину презентуют 10 ноября в «Доме кино» бесплатно. Как уточняет Роберт, посмотреть его работу в сети можно будет еще не скоро — в первую очередь, ее будут презентовать на фестивалях и конкурсах. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге готовят премьеру фильма «Найден, жив!» о волонтерах поискового отряда «Прорыв». Команда фильма планировала пригласить губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, чтобы он после просмотра оказал бы поддержку поисковому отряду «Прорыв».

Фильм «Найден, жив!» про поисковый отряд «Прорыв», который участвовал в поисках шестилетнего Далера Бобиева, позже найденного мертвым в гараже своего опекуна, презентуют 10 ноября. Премьера пройдет в рамках фестиваля «Неделя уральского кино». Об этом рассказал автор картины Роберт Карапетян. «Приглашаю вас на премьеру документального фильма „Найден, жив!“ про поисковый отряд СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область, который мы с моей коллегой Екатериной Тимошенко снимали почти год», — пояснил Карапетян в соцсети «ВКонтакте». Картину презентуют 10 ноября в «Доме кино» бесплатно. Как уточняет Роберт, посмотреть его работу в сети можно будет еще не скоро — в первую очередь, ее будут презентовать на фестивалях и конкурсах. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге готовят премьеру фильма «Найден, жив!» о волонтерах поискового отряда «Прорыв». Команда фильма планировала пригласить губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, чтобы он после просмотра оказал бы поддержку поисковому отряду «Прорыв».