01 ноября 2023

Авторы фильма про волонтеров, искавших 6-летнего Далера Бобиева, назвали дату премьеры. Видео

В Екатеринбурге фильм «Найден, жив!» презентуют 10 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, поисковый отряд прорыв, поиск пропавших детей
Волонтеры участвовали в поиске многих людей, в том числе и Далера Бобиева Фото:

Фильм «Найден, жив!» про поисковый отряд «Прорыв», который участвовал в поисках шестилетнего Далера Бобиева, позже найденного мертвым в гараже своего опекуна, презентуют 10 ноября. Премьера пройдет в рамках фестиваля «Неделя уральского кино». Об этом рассказал автор картины Роберт Карапетян.

«Приглашаю вас на премьеру документального фильма „Найден, жив!“ про поисковый отряд СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область, который мы с моей коллегой Екатериной Тимошенко снимали почти год», — пояснил Карапетян в соцсети «ВКонтакте». Картину презентуют 10 ноября в «Доме кино» бесплатно. Как уточняет Роберт, посмотреть его работу в сети можно будет еще не скоро — в первую очередь, ее будут презентовать на фестивалях и конкурсах.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге готовят премьеру фильма «Найден, жив!» о волонтерах поискового отряда «Прорыв». Команда фильма планировала пригласить губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, чтобы он после просмотра оказал бы поддержку поисковому отряду «Прорыв».

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Фильм «Найден, жив!» про поисковый отряд «Прорыв», который участвовал в поисках шестилетнего Далера Бобиева, позже найденного мертвым в гараже своего опекуна, презентуют 10 ноября. Премьера пройдет в рамках фестиваля «Неделя уральского кино». Об этом рассказал автор картины Роберт Карапетян. «Приглашаю вас на премьеру документального фильма „Найден, жив!“ про поисковый отряд СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область, который мы с моей коллегой Екатериной Тимошенко снимали почти год», — пояснил Карапетян в соцсети «ВКонтакте». Картину презентуют 10 ноября в «Доме кино» бесплатно. Как уточняет Роберт, посмотреть его работу в сети можно будет еще не скоро — в первую очередь, ее будут презентовать на фестивалях и конкурсах. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге готовят премьеру фильма «Найден, жив!» о волонтерах поискового отряда «Прорыв». Команда фильма планировала пригласить губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, чтобы он после просмотра оказал бы поддержку поисковому отряду «Прорыв».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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