О волонтерах поискового отряда «Прорыв» сняли документальный фильм Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге готовят премьеру фильма «Найден, жив!» о волонтерах поискового отряда «Прорыв». В картине, в частности, покажут историю поисков 6-летнего Далера Бобиева, которого по итогу нашли мертвым в гараже опекунши. Информация об этом появилась на странице режиссера фильма Роберта Карапетяна в соцсети «ВКонтакте».

«На днях в студии „Уралфильм“ я закончил монтаж документального фильма „Найден, жив!“ про поисковый отряд „Прорыв“. Тема фильма непростая, местами морально тяжелая. Один из главных эпизодов — нашумевшая история с поисками шестилетнего Далера Бобиева, которого позже нашли мертвым в гараже. Мы начали съемки этой истории с самого начала, выезжали с отрядом „Прорыв“ на поиски. Эта беда потрясла и видавших всякое поисковиков, и всю страну», — рассказал Карапетян.

Съемки фильма шли девять месяцев. Премьерный показ состоится в ноябре. На него команда фильма хотела бы пригласить губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который, возможно, после просмотра захотел бы поддержать поисковый отряд «Прорыв».

Поисковый отряд «Прорыв» входит во Всероссийскую Ассоциацию волонтерских организаций «Поиск пропавших детей» и помогает в поиске без вести пропавших детей и людей. В июне волонтеры, в частности, искали 6-летнего Далера Бобиева. О пропаже ребенка заявила его опекунша Вероника Наумова. Она сказала, что мальчик убежал из дома. Вскоре тело Далера нашли в погребе в гараже Наумовых — он погиб еще в декабре 2022 года. Наумова задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве.