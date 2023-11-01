01 ноября 2023

Челябинец поджог автомобиль, принадлежащий директору благотворительного фонда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
Полицейские оперативно задержали поджигателя Фото:

В Челябинске местный житель поджог автомобиль директора благотворительного фонда «Кронос» Евгения Крауса. Факт поджога URA.RU 2 ноября подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону, не став называть потерпевших. Там сообщили, что поджигатель уже задержан.

«В дежурную часть поступило сообщение о возгорании автомобиля Jaguar. Инцидент произошел ночью во дворе дома по Комсомольскому проспекту. В результате проведения дальнейшего комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска городского УМВД задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый местный житель», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что задержанный пришел ночью к автомобилю, облил его бензином и поджог. Что толкнуло его на преступление — сейчас выясняют специалисты. Сумма ущерба составила более 650 тысяч рублей.

По данным URA.RU, автомобиль 1999 года выпуска принадлежал директору фонда «Кронос» Евгению Краусу. URA.RU пыталось дозвониться до фонда. По имеющемуся в интернете номеру телефона на звонок не ответили.

Мотивы поджога автомобиля выясняют
Мотивы поджога автомобиля выясняют
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В Челябинске местный житель поджог автомобиль директора благотворительного фонда «Кронос» Евгения Крауса. Факт поджога URA.RU 2 ноября подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону, не став называть потерпевших. Там сообщили, что поджигатель уже задержан. «В дежурную часть поступило сообщение о возгорании автомобиля Jaguar. Инцидент произошел ночью во дворе дома по Комсомольскому проспекту. В результате проведения дальнейшего комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска городского УМВД задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый местный житель», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что задержанный пришел ночью к автомобилю, облил его бензином и поджог. Что толкнуло его на преступление — сейчас выясняют специалисты. Сумма ущерба составила более 650 тысяч рублей. По данным URA.RU, автомобиль 1999 года выпуска принадлежал директору фонда «Кронос» Евгению Краусу. URA.RU пыталось дозвониться до фонда. По имеющемуся в интернете номеру телефона на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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