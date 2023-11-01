Челябинец поджог автомобиль, принадлежащий директору благотворительного фонда. Фото 02 ноября 2023 в 13:05 Размер текста - 17 + Полицейские оперативно задержали поджигателя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске местный житель поджог автомобиль директора благотворительного фонда «Кронос» Евгения Крауса. Факт поджога URA.RU 2 ноября подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону, не став называть потерпевших. Там сообщили, что поджигатель уже задержан. «В дежурную часть поступило сообщение о возгорании автомобиля Jaguar. Инцидент произошел ночью во дворе дома по Комсомольскому проспекту. В результате проведения дальнейшего комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска городского УМВД задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый местный житель», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что задержанный пришел ночью к автомобилю, облил его бензином и поджог. Что толкнуло его на преступление — сейчас выясняют специалисты. Сумма ущерба составила более 650 тысяч рублей. По данным URA.RU, автомобиль 1999 года выпуска принадлежал директору фонда «Кронос» Евгению Краусу. URA.RU пыталось дозвониться до фонда. По имеющемуся в интернете номеру телефона на звонок не ответили. Мотивы поджога автомобиля выясняют Фото: пресс-служба ГУ МВД по региону В Челябинске местный житель поджог автомобиль директора благотворительного фонда «Кронос» Евгения Крауса. Факт поджога URA.RU 2 ноября подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону, не став называть потерпевших. Там сообщили, что поджигатель уже задержан. «В дежурную часть поступило сообщение о возгорании автомобиля Jaguar. Инцидент произошел ночью во дворе дома по Комсомольскому проспекту. В результате проведения дальнейшего комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска городского УМВД задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый местный житель», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что задержанный пришел ночью к автомобилю, облил его бензином и поджог. Что толкнуло его на преступление — сейчас выясняют специалисты. Сумма ущерба составила более 650 тысяч рублей. По данным URA.RU, автомобиль 1999 года выпуска принадлежал директору фонда «Кронос» Евгению Краусу. URA.RU пыталось дозвониться до фонда. По имеющемуся в интернете номеру телефона на звонок не ответили. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям