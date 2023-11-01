В Кургане решение властей о перекрытии на трассе вызвало скандал. Видео

В Кургане перекрытие поворота с трассы «Иртыш» вызвало скандал

02 ноября 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Новая дорога из микрорайона Зайково не была построена к моменту перекрытия поворота с трассы «Иртыш» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители микрорайона Зайково неожиданно для себя обнаружили, что приехать домой из центральной части Кургана привычным путем не получится из-за перекрытия поворота с трассы «Иртыш». Проблема двухлетней давности, из-за которой устраивались акции протеста, вернулась. При этом мэрия, которая обещала построить новую дорогу в город, не сделала даже проект. Об этом URA.RU рассказали местные жители микрорайона Зайково. «У нас нет ни детских садов, ни школы, ни аптеки. За всем нужно ездить в город. А теперь, как закрыли поворот, придется дополнительно преодолевать семь километров. Это было и неожиданно, и неприятно», — пояснила многодетная местная жительница, дети которой учатся в городской школе. Свой участок семья получила бесплатно. Кроме того, женщина отметила, что дорога в город, которую мэрия обещала построить несколько лет назад, брошена. Также корреспондент URA.RU обратился к работникам магазина «Радуга», расположенного в Зайково. В момент обращения журналиста продавцы принимали товары от поставщика. Продавец и поставщик подтвердили, что с перекрытым поворотом доставку осуществлять стало сложнее, а альтернативы у местных нет. В ФКУ УПРДОР «Южный Урал» сообщили, что изменение схемы организации дорожного движения на 253 километре федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» (поворот на микрорайон Зайково) связано с резким ростом аварийности на данном участке, ухудшением пропускной способности трассы, увеличением времени движения для транспортных средств, движущихся со стороны города Кургана. УПРДОР «Южный Урал» не самостоятельно принимал решение о перекрытии. Его приняли на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве региона. А информационно-профилактическая работа с населением об изменении схемы движения на дороге была возложена на главу Кургана Елену Ситникову. В мэрии Кургана комментировали, что на трассе «Иртыш» для безопасности закрыли поворот на микрорайон Зайково. С 2022 года на данном участке произошло 22 ДТП. В настоящий момент администрация города прорабатывает вопрос финансирования отсыпки в грунтощебне объездной дороги к микрорайону в обход федеральной трассы. Ранее URA.RU писало, что на курганской трассе дорожники закрыли поворот на микрорайон Зайково. После этого жителям приходится ехать еще семь километров, чтобы добраться по нужного съезда с трассы «Иртыш». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители микрорайона Зайково неожиданно для себя обнаружили, что приехать домой из центральной части Кургана привычным путем не получится из-за перекрытия поворота с трассы «Иртыш». Проблема двухлетней давности, из-за которой устраивались акции протеста, вернулась. При этом мэрия, которая обещала построить новую дорогу в город, не сделала даже проект. Об этом URA.RU рассказали местные жители микрорайона Зайково. «У нас нет ни детских садов, ни школы, ни аптеки. За всем нужно ездить в город. А теперь, как закрыли поворот, придется дополнительно преодолевать семь километров. Это было и неожиданно, и неприятно», — пояснила многодетная местная жительница, дети которой учатся в городской школе. Свой участок семья получила бесплатно. Кроме того, женщина отметила, что дорога в город, которую мэрия обещала построить несколько лет назад, брошена. Также корреспондент URA.RU обратился к работникам магазина «Радуга», расположенного в Зайково. В момент обращения журналиста продавцы принимали товары от поставщика. Продавец и поставщик подтвердили, что с перекрытым поворотом доставку осуществлять стало сложнее, а альтернативы у местных нет. В ФКУ УПРДОР «Южный Урал» сообщили, что изменение схемы организации дорожного движения на 253 километре федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» (поворот на микрорайон Зайково) связано с резким ростом аварийности на данном участке, ухудшением пропускной способности трассы, увеличением времени движения для транспортных средств, движущихся со стороны города Кургана. УПРДОР «Южный Урал» не самостоятельно принимал решение о перекрытии. Его приняли на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве региона. А информационно-профилактическая работа с населением об изменении схемы движения на дороге была возложена на главу Кургана Елену Ситникову. В мэрии Кургана комментировали, что на трассе «Иртыш» для безопасности закрыли поворот на микрорайон Зайково. С 2022 года на данном участке произошло 22 ДТП. В настоящий момент администрация города прорабатывает вопрос финансирования отсыпки в грунтощебне объездной дороги к микрорайону в обход федеральной трассы. Ранее URA.RU писало, что на курганской трассе дорожники закрыли поворот на микрорайон Зайково. После этого жителям приходится ехать еще семь километров, чтобы добраться по нужного съезда с трассы «Иртыш».