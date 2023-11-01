В ХМАО исламовед предложила запретить ношение мусульманского никаба

02 ноября 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Никаб — женский головной убор у мусульман Фото: Георгий Бергал © URA.RU В ХМАО исламовед Яна Амелина предложила запретить ношение мусульманского никаба. Это женский головной убор, закрывающий все лицо, кроме глаз. Об этом она заявила корреспонденту URA.RU на форуме «Сургут безопасность». «Проблема стоит достаточно остро. Если по-обывательски сказать, то традиционное исламское духовенство — оно тоже категорически против этих никабов. В том числе и у нас на Кавказе. И уже назрело какое-то обращение от имени централизованных мусульманских организаций на этот счет. Что это не имеет отношения к традиционному исламу. Для нас это не характерно. И не надо так выряжаться, грубо говоря. Не надо провоцировать общество, которое пойдет намного дальше, чем срывание никабов», — сообщила Амелина. Также Амелина сообщила, что приезжие из других стран должны лучше интегрироваться в принимающее сообщество. При этом отметила, что мигранты не должны отказываться от своей национальной и конфессиональной идентичности, но при этом не выставлять ее на показ, а соблюдать общепринятые правила страны, в которую приехали. «Они [мигранты] должны хорошо понимать, что это они будут подстраиваться под то, как живут здесь. А никак не наоборот. Любые проявления национального превосходства. Как хождения с флагами своей Родины, должны пресекаться. Это то, что должны жестко гарантировать власти», — добавила Амелина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО исламовед Яна Амелина предложила запретить ношение мусульманского никаба. Это женский головной убор, закрывающий все лицо, кроме глаз. Об этом она заявила корреспонденту URA.RU на форуме «Сургут безопасность». «Проблема стоит достаточно остро. Если по-обывательски сказать, то традиционное исламское духовенство — оно тоже категорически против этих никабов. В том числе и у нас на Кавказе. И уже назрело какое-то обращение от имени централизованных мусульманских организаций на этот счет. Что это не имеет отношения к традиционному исламу. Для нас это не характерно. И не надо так выряжаться, грубо говоря. Не надо провоцировать общество, которое пойдет намного дальше, чем срывание никабов», — сообщила Амелина. Также Амелина сообщила, что приезжие из других стран должны лучше интегрироваться в принимающее сообщество. При этом отметила, что мигранты не должны отказываться от своей национальной и конфессиональной идентичности, но при этом не выставлять ее на показ, а соблюдать общепринятые правила страны, в которую приехали. «Они [мигранты] должны хорошо понимать, что это они будут подстраиваться под то, как живут здесь. А никак не наоборот. Любые проявления национального превосходства. Как хождения с флагами своей Родины, должны пресекаться. Это то, что должны жестко гарантировать власти», — добавила Амелина.