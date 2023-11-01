01 ноября 2023

Председатель гордумы Тюмени отчитала подчиненных

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение ВРИО губернатора Александра Моора строительной площадки Doorhan и открытие спортивной площадки в поселке Московский. Тюмень, моор александр, иванова светлана
Светлана Иванова активно ведет аккаунты в социальных сетях и требует этого от коллег Фото:

Председатель городской думы Тюмени Светлана Иванова спросила у подчиненных ей чиновников об отсутствии новости о партийном проекте «Единой России» в своем telegram-канале. Спустя несколько часов там появилась новость об участии Ивановой в конкурсе «Территория образцового содержания».

«Про партийный проект пост сделаем когда?» — написала Светлана Иванова в своем telegram-канале после проведенного мероприятия. Вопрос был адресован подчиненным, отвечающим за подготовку новостей и освещающих деятельность председателя гордумы.

Спустя несколько часов новость про конкурс «Территория образцового содержания» в рамках партийного проекта появилась в telegram-канале Светланы Ивановой. Ранее Иванова начала набирать кадры в аппарат городской думы из своей команды и резко увеличила количество публикаций в своих аккаунтах в соцсетях.

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Председатель городской думы Тюмени Светлана Иванова спросила у подчиненных ей чиновников об отсутствии новости о партийном проекте «Единой России» в своем telegram-канале. Спустя несколько часов там появилась новость об участии Ивановой в конкурсе «Территория образцового содержания». «Про партийный проект пост сделаем когда?» — написала Светлана Иванова в своем telegram-канале после проведенного мероприятия. Вопрос был адресован подчиненным, отвечающим за подготовку новостей и освещающих деятельность председателя гордумы. Спустя несколько часов новость про конкурс «Территория образцового содержания» в рамках партийного проекта появилась в telegram-канале Светланы Ивановой. Ранее Иванова начала набирать кадры в аппарат городской думы из своей команды и резко увеличила количество публикаций в своих аккаунтах в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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