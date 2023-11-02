За убийство судебного пристава в Рязани разыскивают велосипедиста в черном

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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, курок, бойня
Судебный пристав был убит тремя выстрелами 1 ноября Фото:

Стали известны приметы подозреваемого в убийстве начальника отделения по взысканию административных штрафов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Правоохранительные органы разыскивают велосипедиста во всем черном.

«За убийство Калужского разыскивают велосипедиста, одетого во все черное. Его рост 160-170 см. С собой у него может быть ружье», — пишет telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

Тело 35-летнего капитана Сергея Калужского было обнаружено вечером 1 ноября у дома на улице Сельских Строителей в Рязани, в микрорайоне Недостоево. Установлено, что он был убит из огнестрельного оружия. Пули попали в грудь, живот и голову. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщает VSE42.Ru.

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Стали известны приметы подозреваемого в убийстве начальника отделения по взысканию административных штрафов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Правоохранительные органы разыскивают велосипедиста во всем черном. «За убийство Калужского разыскивают велосипедиста, одетого во все черное. Его рост 160-170 см. С собой у него может быть ружье», — пишет telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники. Тело 35-летнего капитана Сергея Калужского было обнаружено вечером 1 ноября у дома на улице Сельских Строителей в Рязани, в микрорайоне Недостоево. Установлено, что он был убит из огнестрельного оружия. Пули попали в грудь, живот и голову. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщает VSE42.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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