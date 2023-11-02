За убийство судебного пристава в Рязани разыскивают велосипедиста в черном 02 ноября 2023 в 13:20 Размер текста - 17 + Судебный пристав был убит тремя выстрелами 1 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стали известны приметы подозреваемого в убийстве начальника отделения по взысканию административных штрафов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Правоохранительные органы разыскивают велосипедиста во всем черном. «За убийство Калужского разыскивают велосипедиста, одетого во все черное. Его рост 160-170 см. С собой у него может быть ружье», — пишет telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники. Тело 35-летнего капитана Сергея Калужского было обнаружено вечером 1 ноября у дома на улице Сельских Строителей в Рязани, в микрорайоне Недостоево. Установлено, что он был убит из огнестрельного оружия. Пули попали в грудь, живот и голову. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщает VSE42.Ru. Стали известны приметы подозреваемого в убийстве начальника отделения по взысканию административных штрафов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Правоохранительные органы разыскивают велосипедиста во всем черном. «За убийство Калужского разыскивают велосипедиста, одетого во все черное. Его рост 160-170 см. С собой у него может быть ружье», — пишет telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники. Тело 35-летнего капитана Сергея Калужского было обнаружено вечером 1 ноября у дома на улице Сельских Строителей в Рязани, в микрорайоне Недостоево. Установлено, что он был убит из огнестрельного оружия. Пули попали в грудь, живот и голову. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщает VSE42.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям