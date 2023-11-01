01 ноября 2023

Власти раскрыли дату установки главной новогодней елки Тюмени

Новогоднюю ель на площади 400-летия Тюмени установят в начале декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Главные символы Нового года начнут радовать горожан в начале декабря Фото:

Главные новогодние елки на площади 400-летия Тюмени и Цветном бульваре установят в промежутке с 5 по 10 декабря. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«Главные городские елки на площади 400-летия Тюмени и Цветном бульваре начнут устанавливать 15—20 ноября. Монтаж и украшение планируется закончить, ориентировочно, к 5—10 декабря», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

Там также отметили, что в этом году власти не стали покупать новые искусственные новогодние деревья. Будут использованы те, что уже есть на балансе администрации.

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Главные новогодние елки на площади 400-летия Тюмени и Цветном бульваре установят в промежутке с 5 по 10 декабря. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «Главные городские елки на площади 400-летия Тюмени и Цветном бульваре начнут устанавливать 15—20 ноября. Монтаж и украшение планируется закончить, ориентировочно, к 5—10 декабря», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Там также отметили, что в этом году власти не стали покупать новые искусственные новогодние деревья. Будут использованы те, что уже есть на балансе администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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