Власти раскрыли дату установки главной новогодней елки Тюмени

Главные символы Нового года начнут радовать горожан в начале декабря
Главные новогодние елки на площади 400-летия Тюмени и Цветном бульваре установят в промежутке с 5 по 10 декабря. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.
«Главные городские елки на площади 400-летия Тюмени и Цветном бульваре начнут устанавливать 15—20 ноября. Монтаж и украшение планируется закончить, ориентировочно, к 5—10 декабря», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.
Там также отметили, что в этом году власти не стали покупать новые искусственные новогодние деревья. Будут использованы те, что уже есть на балансе администрации.
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