В ЯНАО подорожают мегапроекты нефтяников и газовиков

Власти ЯНАО планируют расширить финансирование стратегических проектов

02 ноября 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Власти ЯНАО планируют расширить финансирование отдельных мегапроектов Фото: Александр Елизаров © URA.RU Власти ЯНАО планируют увеличить затраты на реализацию стратегических проектов по устройству новых газонефтяных месторождений. Проект внесения изменений в соответствующий закон находится на стадии обсуждения. «Изменения вносятся в связи с корректировкой сроков реализации проекта и переносом срока ввода в эксплуатацию отдельных объектов», — прокомментировала пресс-служба губернатора проект документа, опубликованного на официальном сайте. Предложения принимаются до 7 ноября. Увеличение финансирования получат три проекта — устройство Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения, которое реализует ООО «Газпромнефтегаз Ямал», увеличится почти на 200 миллиардов рублей, Восточно-Мессояхского, над которым работает АО «Мессояханефтегаз», более чем на 150 миллиардов рублей. Устройство нефтяных месторождений, за проект которых несет ответственность АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», подорожает в четыре с половиной раза, на 185 миллиардов рублей. Первые два проекта имеют длительные сроки реализации до 2031 и 2053 года соответственно, а вот у третьего сроки реализации сдвигаются с 2022 на 2024 год. Кроме того, планируется у всех проектов продлить сроки льготного налогообложения.

Власти ЯНАО планируют увеличить затраты на реализацию стратегических проектов по устройству новых газонефтяных месторождений. Проект внесения изменений в соответствующий закон находится на стадии обсуждения. «Изменения вносятся в связи с корректировкой сроков реализации проекта и переносом срока ввода в эксплуатацию отдельных объектов», — прокомментировала пресс-служба губернатора проект документа, опубликованного на официальном сайте. Предложения принимаются до 7 ноября. Увеличение финансирования получат три проекта — устройство Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения, которое реализует ООО «Газпромнефтегаз Ямал», увеличится почти на 200 миллиардов рублей, Восточно-Мессояхского, над которым работает АО «Мессояханефтегаз», более чем на 150 миллиардов рублей. Устройство нефтяных месторождений, за проект которых несет ответственность АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», подорожает в четыре с половиной раза, на 185 миллиардов рублей. Первые два проекта имеют длительные сроки реализации до 2031 и 2053 года соответственно, а вот у третьего сроки реализации сдвигаются с 2022 на 2024 год. Кроме того, планируется у всех проектов продлить сроки льготного налогообложения.