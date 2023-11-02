В Челябинске предложили выращивать съедобных мух. Фото

02 ноября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Корма из насекомого содержат много жиров и белка Фото: Александр Мамаев © URA.RU Ученые двух вузов Челябинска предложили выращивать съедобных мух черная львинка. Как исследователи рассказали URA.RU, из насекомых можно получать продукты питания, корма для животных, биогумус. «На основе биообъектов промежуточных стадий жизненного цикла мух можно производить концентраты, которые содержат много жира и белка. Насекомое можно использовать на корм птице, добавлять в кормовые смеси при формировании рационов крупного рогатого скота, свиней и кормовые рационы для выращивания рыбы», — сообщила URA.RU директор высшей медико-биологической школы, заведующая кафедрой пищевых и биотехнологий Южно-Уральского госуниверситета Ирина Потороко. В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение. Перечень сельхозпродукции дополнился несколькими видами мух. Среди них жиры личинки черной львинки, мука тонкого и грубого помола, яйца мухи, пюре и гранулы из личинок. И. о. директора института ветеринарной медицины Южно-Уральского государственного агроинженерного университета (ЮУрГАУ) Дмитрий Брюханов пояснил URA.RU, что производство кормов для животных в промышленных масштабах из мухи уже запущены в Москве, Пензе, Карелии и Омской области. Пищевые добавки из львинки в виде гранул употребляют российские спортсмены. «Экономическая целесообразность использования связана с эффективной биоконверсией твердых органических отходов, которые насекомое перерабатывает, и высокой питательностью личинок. Личинки мухи отличаются способностью к поглощению практически любых биоотходов. В личинках содержится примерно 40% аминокислот, которые стимулируют рост и развитие сельскохозяйственных животных и птиц», — пояснил URA.RU Брюханов. Группа ученых ЮУрГАУ в марте запатентовала новый способ переработки биоотходов. Собеседник URA.RU также добавил, что за счет использования насекомых себестоимость производства кормов можно снизить на 10%. Причем использование кормов из насекомых для профилактики пуллороза (тифа) птиц снижает заболеваемость более чем на 30%. Урожайность сельскозкультур при использовании гумуса на основе экскрементов львинки увеличивается в 1,2 — 1,5 раза. В итоге на рубль вложенных средств фермер может получить 1,03 — 1,14 рубля чистого дохода. Объемы производства продукции из мухи связаны с количеством получаемых яиц в инсектарии. Крупные производства нуждаются в получении от миллиона яиц мух за сутки. При этом одна самка «черного солдата» (в переводе с латинского) за жизнь способна отложить до 900 яиц. При этом сами фермеры региона пока муху в хозяйствах не применяют. Директор кооператива «Буренка» Чебаркульского района Динара Муратова сообщила URA.RU, что в 2023 году в связи с погодой подешевело фуражное зерно для свиней. Если в год назад корм приобретали по 12 тысяч рублей за тонну, то теперь — по восемь тысяч рублей. Процесс переработки биоотходов в зоогумус при помощи личинок черной львинки Фото: Дмитрий Брюханов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ученые двух вузов Челябинска предложили выращивать съедобных мух черная львинка. Как исследователи рассказали URA.RU, из насекомых можно получать продукты питания, корма для животных, биогумус. «На основе биообъектов промежуточных стадий жизненного цикла мух можно производить концентраты, которые содержат много жира и белка. Насекомое можно использовать на корм птице, добавлять в кормовые смеси при формировании рационов крупного рогатого скота, свиней и кормовые рационы для выращивания рыбы», — сообщила URA.RU директор высшей медико-биологической школы, заведующая кафедрой пищевых и биотехнологий Южно-Уральского госуниверситета Ирина Потороко. В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение. Перечень сельхозпродукции дополнился несколькими видами мух. Среди них жиры личинки черной львинки, мука тонкого и грубого помола, яйца мухи, пюре и гранулы из личинок. И. о. директора института ветеринарной медицины Южно-Уральского государственного агроинженерного университета (ЮУрГАУ) Дмитрий Брюханов пояснил URA.RU, что производство кормов для животных в промышленных масштабах из мухи уже запущены в Москве, Пензе, Карелии и Омской области. Пищевые добавки из львинки в виде гранул употребляют российские спортсмены. «Экономическая целесообразность использования связана с эффективной биоконверсией твердых органических отходов, которые насекомое перерабатывает, и высокой питательностью личинок. Личинки мухи отличаются способностью к поглощению практически любых биоотходов. В личинках содержится примерно 40% аминокислот, которые стимулируют рост и развитие сельскохозяйственных животных и птиц», — пояснил URA.RU Брюханов. Группа ученых ЮУрГАУ в марте запатентовала новый способ переработки биоотходов. Собеседник URA.RU также добавил, что за счет использования насекомых себестоимость производства кормов можно снизить на 10%. Причем использование кормов из насекомых для профилактики пуллороза (тифа) птиц снижает заболеваемость более чем на 30%. Урожайность сельскозкультур при использовании гумуса на основе экскрементов львинки увеличивается в 1,2 — 1,5 раза. В итоге на рубль вложенных средств фермер может получить 1,03 — 1,14 рубля чистого дохода. Объемы производства продукции из мухи связаны с количеством получаемых яиц в инсектарии. Крупные производства нуждаются в получении от миллиона яиц мух за сутки. При этом одна самка «черного солдата» (в переводе с латинского) за жизнь способна отложить до 900 яиц. При этом сами фермеры региона пока муху в хозяйствах не применяют. Директор кооператива «Буренка» Чебаркульского района Динара Муратова сообщила URA.RU, что в 2023 году в связи с погодой подешевело фуражное зерно для свиней. Если в год назад корм приобретали по 12 тысяч рублей за тонну, то теперь — по восемь тысяч рублей.