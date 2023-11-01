Власти ХМАО назвали специальности, по которым увеличат бюджетные места для студентов

Студентам ХМАО предложат больше бюджетных мест с сфере энергетики, медицины и IT

02 ноября 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Количество бюджетных мест за счет ХМАО в 2024 году будет увеличено как в вузах, так и в ссузах округа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Югре на следующий год увеличат число бюджетных мест за счет округа. Среди прочего это коснется сфер образования, медицины, информационных технологий и энергетики. Об этом корреспонденту сообщили представители окружного департамента образования. «Увеличится количество бюджетных мест по программам высшего образования по укрупненной группе направлений „Техносферная безопасность и природоустройство“, „Образование и педагогические науки“ и „Клиническая медицина“. По программам среднего профессионального образования по укрупненной группе специальностей и профессий „Информационная безопасность“, „Электро- и теплоэнергетика“, „Клиническая медицина“», — сообщил окружной депобразования. За счет округа в следующем году смогут учиться 3176 студентов вузов, а в ссузах — 7694 югорчан. Для сравнения, в этом году бесплатным обучением обеспечили 3099 студентов высших заведений и 7283 учащихся в средних специальных учреждениях. Ранее URA.RU писало о том, что в медицинских колледжах Уральского федерального округа появились дополнительные бюджетные места. Увеличение контрольных цифр приема к 2024-2025 учебному году составит более 10%.

В Югре на следующий год увеличат число бюджетных мест за счет округа. Среди прочего это коснется сфер образования, медицины, информационных технологий и энергетики. Об этом корреспонденту сообщили представители окружного департамента образования. «Увеличится количество бюджетных мест по программам высшего образования по укрупненной группе направлений „Техносферная безопасность и природоустройство“, „Образование и педагогические науки“ и „Клиническая медицина“. По программам среднего профессионального образования по укрупненной группе специальностей и профессий „Информационная безопасность“, „Электро- и теплоэнергетика“, „Клиническая медицина“», — сообщил окружной депобразования. За счет округа в следующем году смогут учиться 3176 студентов вузов, а в ссузах — 7694 югорчан. Для сравнения, в этом году бесплатным обучением обеспечили 3099 студентов высших заведений и 7283 учащихся в средних специальных учреждениях. Ранее URA.RU писало о том, что в медицинских колледжах Уральского федерального округа появились дополнительные бюджетные места. Увеличение контрольных цифр приема к 2024-2025 учебному году составит более 10%.