Власти ХМАО назвали специальности, по которым увеличат бюджетные места для студентов

В Югре на следующий год увеличат число бюджетных мест за счет округа. Среди прочего это коснется сфер образования, медицины, информационных технологий и энергетики. Об этом корреспонденту сообщили представители окружного департамента образования.
«Увеличится количество бюджетных мест по программам высшего образования по укрупненной группе направлений „Техносферная безопасность и природоустройство“, „Образование и педагогические науки“ и „Клиническая медицина“. По программам среднего профессионального образования по укрупненной группе специальностей и профессий „Информационная безопасность“, „Электро- и теплоэнергетика“, „Клиническая медицина“», — сообщил окружной депобразования.
За счет округа в следующем году смогут учиться 3176 студентов вузов, а в ссузах — 7694 югорчан. Для сравнения, в этом году бесплатным обучением обеспечили 3099 студентов высших заведений и 7283 учащихся в средних специальных учреждениях.
Ранее URA.RU писало о том, что в медицинских колледжах Уральского федерального округа появились дополнительные бюджетные места. Увеличение контрольных цифр приема к 2024-2025 учебному году составит более 10%.
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