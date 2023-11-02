В Верхней Пышме презентуют самый большой в мире карьерный самосвал

В Музейный комплекс самосвал доставили в разобранном виде на 15 тралах Фото предоставлено Музейным комплексом

В честь всероссийской музейной акции «Ночь искусств» в Музейном комплексе в Верхней Пышме (Свердловская область) представят самый большой в мире самосвал — БелАЗ-75710, который собирали около двух месяцев. В честь презентации его украсят тысячами лампочек. Об этом URA.RU рассказали представители музея.

«Мы не могли не принять в нашу коллекцию такой экспонат. Одна из важнейших задач Музейного комплекса — сохранение технического наследия, и нигде техническая мысль не проявляет себя лучше, чем в машинах с выдающимися характеристиками. Надеемся, что его яркая подсветка будет поднимать настроение нашим посетителям, да и всем, кто проезжает мимо нашего Музея и немного разгонит мрак зимних вечеров», — рассказала исполнительный директор комплекса Елена Филатова.

БелАЗ-75710 признан рекордсменом по габаритам, массе, а его грузоподъемность составляет 450 тонн, хотя по мировым стандартам нормой считается 300 — 360 тонн. В 2014 году самосвал установил рекорд Гиннеса, перевезя по полигону вес в 503,5 тонны.

В Верхнюю Пышму новый БелАЗ приехал из Кемеровской области, где он работал на карьере «Черниговский». В Музейный комплекс его доставили в разобранном виде на 15 тралах, а собирали около двух месяцев. «Уникальность операции не только в масштабах, но и в технике, к которой пришлось прибегнуть: кузов собирали из четырех фрагментов прямо на шасси. Обычное „накидывание“ готового кузова на шасси было невозможно по соображениям безопасности и из-за нехватки пространства вокруг места установки», — пояснили представители музея.

Презентация огромной машины пройдет в Музейном комплексе 4 ноября в 18.30. В этот же день покажут тягач СТЗ-5-НАТИ, пройдет выставка «Ямальские паровозы», перфоманс «Ожившая экспозиция» в Музее автомобильной техники, квесты, викторины и мастер-классы.

Ранее в Музейном комплексе для посетителей стал доступен гигантский карьерный автосамосвал БелАЗ-75600. Его также доставили из Кемерова. На сборку у бригады из четырех человек ушло две недели.