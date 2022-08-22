Длина кузова БелАЗа 9,6 м метров, ширина — 9,25 Фото: автомобильный музей УГМК в Верхней Пышме

В музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме (Свердловская область) для посетителей стал доступен гигантский карьерный автосамосвал БелАЗ-75600. Доставили грузовик из Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Чтобы доставить в музей новый экспонат, понадобилось восемь грузовых платформ длиной более 20 метров каждая. Перевозили самосвал в разобранном виде: отдельно колеса, разрезанный на три части кузов, рама, топливные баки, редукторы мотор-колес, шкаф управления», — рассказали в музее автомобильной техники.

Чтобы собрать БелАЗ, потребовались подъемные краны грузоподъемностью 25-70 тонн. «На сборку у бригады из четырех человек ушло две недели, ее заключительным этапом стал монтаж кузова, грузоподъемностью 320 тонн, для чего понадобился уже 100-тонный кран», — поделилась информацией пресс-служба.

Грузовик считается самой большой машиной в мире: размером она почти десять метров в ширину и около восьми в высоту, а для ее движения нужны дороги шириной не меньше 20 метров. Высота одного колеса составляет четыре метра, что равно среднему росту жирафа, площадь кузова по размеру схожа с хорошей трехкомнатной квартирой.

Гигантский экспонат разместили на открытой площадке возле Музея автомобильной техники. Двигатель же будут показывать отдельно в одном из выставочных павильонов.

Ранее музей автомобильной техники УГМК вошел в список самых популярных достопримечательностей Свердловской области. Под впечатлением от комплекса осталась даже глава Ростуризма Зарина Догузова, посетившая Верхнюю Пышму с рабочим визитом.

Собирали БелАЗ по частям Фото: автомобильный музей УГМК в Верхней Пышме

Машину можно будет увидеть на площадке перед музеем Фото: автомобильный музей УГМК в Верхней Пышме

Фото: автомобильный музей УГМК в Верхней Пышме

В кузов можно насыпать 199 кубометров породы, такого же объема воды хватило бы на год четырем людям Фото: автомобильный музей УГМК в Верхней Пышме

Масштаб грузовика можно оценить, если взглянуть на человека внизу Фото: автомобильный музей УГМК в Верхней Пышме

Фото: автомобильный музей УГМК в Верхней Пышме