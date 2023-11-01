Губернатор Шумков раскритиковал ответственных за установку газа

В Курганской области некоторые ответственные за догазификацию населенных пунктов стали хуже справляться со своими обязанностями. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«На фоне того, что впервые в последней истории региона мы совершили прорыв — добились включения в программу 10 окружных центров и 151 сельского населенного пункта с колоссальным объемом финансирования, у ряда ответственных товарищей появилось „головокружение от успехов“ или, правильнее сказать, ощущение легкой расслабленности в отношении работы по конкретным заявкам конкретных граждан. Будем поправлять», — написал Шумков.
Эту проблему губернатор обсудил с представителями областного правительства и Контрольного управления Президента. При этом губернатор отметил, что нужно отрабатывать по конкретным заявкам.
Ранее стало известно, что газ бесплатно подводят до границ участка, где нет магистрального газопровода. В 2023 году Шумков рассказал, что в селе Юлдус Курганской области, которое пострадало от масштабных пожаров в мае, начали за счет властей проводить газ.
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