Губернатор Шумков раскритиковал ответственных за установку газа

02 ноября 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

По словам губернатора Вадима Шумкова, у некоторых ответственных за газификацию появилось «головокружение от успехов» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области некоторые ответственные за догазификацию населенных пунктов стали хуже справляться со своими обязанностями. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «На фоне того, что впервые в последней истории региона мы совершили прорыв — добились включения в программу 10 окружных центров и 151 сельского населенного пункта с колоссальным объемом финансирования, у ряда ответственных товарищей появилось „головокружение от успехов“ или, правильнее сказать, ощущение легкой расслабленности в отношении работы по конкретным заявкам конкретных граждан. Будем поправлять», — написал Шумков. Эту проблему губернатор обсудил с представителями областного правительства и Контрольного управления Президента. При этом губернатор отметил, что нужно отрабатывать по конкретным заявкам. Ранее стало известно, что газ бесплатно подводят до границ участка, где нет магистрального газопровода. В 2023 году Шумков рассказал, что в селе Юлдус Курганской области, которое пострадало от масштабных пожаров в мае, начали за счет властей проводить газ.

В Курганской области некоторые ответственные за догазификацию населенных пунктов стали хуже справляться со своими обязанностями. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «На фоне того, что впервые в последней истории региона мы совершили прорыв — добились включения в программу 10 окружных центров и 151 сельского населенного пункта с колоссальным объемом финансирования, у ряда ответственных товарищей появилось „головокружение от успехов“ или, правильнее сказать, ощущение легкой расслабленности в отношении работы по конкретным заявкам конкретных граждан. Будем поправлять», — написал Шумков. Эту проблему губернатор обсудил с представителями областного правительства и Контрольного управления Президента. При этом губернатор отметил, что нужно отрабатывать по конкретным заявкам. Ранее стало известно, что газ бесплатно подводят до границ участка, где нет магистрального газопровода. В 2023 году Шумков рассказал, что в селе Юлдус Курганской области, которое пострадало от масштабных пожаров в мае, начали за счет властей проводить газ.