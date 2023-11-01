01 ноября 2023

Губернатор Шумков раскритиковал ответственных за установку газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
По словам губернатора Вадима Шумкова, у некоторых ответственных за газификацию появилось «головокружение от успехов» Фото:

В Курганской области некоторые ответственные за догазификацию населенных пунктов стали хуже справляться со своими обязанностями. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«На фоне того, что впервые в последней истории региона мы совершили прорыв — добились включения в программу 10 окружных центров и 151 сельского населенного пункта с колоссальным объемом финансирования, у ряда ответственных товарищей появилось „головокружение от успехов“ или, правильнее сказать, ощущение легкой расслабленности в отношении работы по конкретным заявкам конкретных граждан. Будем поправлять», — написал Шумков.

Эту проблему губернатор обсудил с представителями областного правительства и Контрольного управления Президента. При этом губернатор отметил, что нужно отрабатывать по конкретным заявкам.

Ранее стало известно, что газ бесплатно подводят до границ участка, где нет магистрального газопровода. В 2023 году Шумков рассказал, что в селе Юлдус Курганской области, которое пострадало от масштабных пожаров в мае, начали за счет властей проводить газ.

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В Курганской области некоторые ответственные за догазификацию населенных пунктов стали хуже справляться со своими обязанностями. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «На фоне того, что впервые в последней истории региона мы совершили прорыв — добились включения в программу 10 окружных центров и 151 сельского населенного пункта с колоссальным объемом финансирования, у ряда ответственных товарищей появилось „головокружение от успехов“ или, правильнее сказать, ощущение легкой расслабленности в отношении работы по конкретным заявкам конкретных граждан. Будем поправлять», — написал Шумков. Эту проблему губернатор обсудил с представителями областного правительства и Контрольного управления Президента. При этом губернатор отметил, что нужно отрабатывать по конкретным заявкам. Ранее стало известно, что газ бесплатно подводят до границ участка, где нет магистрального газопровода. В 2023 году Шумков рассказал, что в селе Юлдус Курганской области, которое пострадало от масштабных пожаров в мае, начали за счет властей проводить газ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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