В ХМАО полицейского подозревают в получении взятки от заключенного

02 ноября 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Полицейский брал вознаграждение за общее покровительство Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийске полицейского, охранявшего заключенных в изоляторе временного содержания, заподозрили в получении взятки от заключенного. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Указанный сотрудник полиции, используя свои служебные полномочия, получил от лица, содержащегося в изоляторе временного содержания, вознаграждение за общее покровительство. По данному факту следственным органом в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье получение должностным лицом взятки за незаконные действия», — сообщили в ведомстве. Как сообщил источник URA.RU из силовых окружных структур, речь идет о старшем сержанте Маджанове. Его уже уволили из полиции в связи с утратой доверия. Руководство подозреваемого привлечено к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полицейский попался на получении взятки в миллион рублей. За вознаграждения правоохранитель закрывал глаза на нарушения ПДД водителями коммерческого предприятия.

В Ханты-Мансийске полицейского, охранявшего заключенных в изоляторе временного содержания, заподозрили в получении взятки от заключенного. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Указанный сотрудник полиции, используя свои служебные полномочия, получил от лица, содержащегося в изоляторе временного содержания, вознаграждение за общее покровительство. По данному факту следственным органом в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье получение должностным лицом взятки за незаконные действия», — сообщили в ведомстве. Как сообщил источник URA.RU из силовых окружных структур, речь идет о старшем сержанте Маджанове. Его уже уволили из полиции в связи с утратой доверия. Руководство подозреваемого привлечено к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полицейский попался на получении взятки в миллион рублей. За вознаграждения правоохранитель закрывал глаза на нарушения ПДД водителями коммерческого предприятия.