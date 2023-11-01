01 ноября 2023

В ХМАО полицейского подозревают в получении взятки от заключенного

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Взятка, деньги. Тюмень
Полицейский брал вознаграждение за общее покровительство Фото:

В Ханты-Мансийске полицейского, охранявшего заключенных в изоляторе временного содержания, заподозрили в получении взятки от заключенного. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«Указанный сотрудник полиции, используя свои служебные полномочия, получил от лица, содержащегося в изоляторе временного содержания, вознаграждение за общее покровительство. По данному факту следственным органом в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье получение должностным лицом взятки за незаконные действия», — сообщили в ведомстве.

Как сообщил источник URA.RU из силовых окружных структур, речь идет о старшем сержанте Маджанове. Его уже уволили из полиции в связи с утратой доверия. Руководство подозреваемого привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полицейский попался на получении взятки в миллион рублей. За вознаграждения правоохранитель закрывал глаза на нарушения ПДД водителями коммерческого предприятия.

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В Ханты-Мансийске полицейского, охранявшего заключенных в изоляторе временного содержания, заподозрили в получении взятки от заключенного. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Указанный сотрудник полиции, используя свои служебные полномочия, получил от лица, содержащегося в изоляторе временного содержания, вознаграждение за общее покровительство. По данному факту следственным органом в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье получение должностным лицом взятки за незаконные действия», — сообщили в ведомстве. Как сообщил источник URA.RU из силовых окружных структур, речь идет о старшем сержанте Маджанове. Его уже уволили из полиции в связи с утратой доверия. Руководство подозреваемого привлечено к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полицейский попался на получении взятки в миллион рублей. За вознаграждения правоохранитель закрывал глаза на нарушения ПДД водителями коммерческого предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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