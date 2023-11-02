В Сосновском районе перекрыли две полосы в сторону Екатеринбурга
Участок трассы М-5 в Челябинской области 2 ноября перекрыли из-за возгорания грузовика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«На 23-м километре дороги произошло возгорание грузового автомобиля. Перекрыто обе полосы в сторону Екатеринбурга», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции региона.
Движение продолжается по одной полосе дороги. ГИБДД организовано перемещение грузовика.
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