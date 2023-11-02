В Челябинской области участок М-5 перекрыли из-за горящего грузовика. Видео

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Трасса М5 Дорога Челябинск, пробка, трасса м5
В Сосновском районе перекрыли две полосы в сторону Екатеринбурга Фото:

Участок трассы М-5 в Челябинской области 2 ноября перекрыли из-за возгорания грузовика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«На 23-м километре дороги произошло возгорание грузового автомобиля. Перекрыто обе полосы в сторону Екатеринбурга», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции региона.

Движение продолжается по одной полосе дороги. ГИБДД организовано перемещение грузовика.

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Участок трассы М-5 в Челябинской области 2 ноября перекрыли из-за возгорания грузовика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «На 23-м километре дороги произошло возгорание грузового автомобиля. Перекрыто обе полосы в сторону Екатеринбурга», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции региона. Движение продолжается по одной полосе дороги. ГИБДД организовано перемещение грузовика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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