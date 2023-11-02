Скончался художественный руководитель Петербургской филармонии

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Художественный руководитель Петербургской филармонии, бывший главный дирижер Заслуженного коллектива России — оркестра Филармонии Юрий Темирканов скончался. Об этом рассказал источник знакомый с ситуацией.

«Скончался Юрий Темирканов», — передает слова источника РЕН ТВ. Там добавили, что Темирканов ранее занимал должность главного дирижера Заслуженного коллектива России — оркестра Филармонии.

Юрий Темирканов имеет звание народного артиста СССР. Родился 10 декабря 1938 года в Нальчике, Кабардино-Балкария. Он является выдающимся советским и российским дирижером и педагогом. Темирканов также получил звание Заслуженного артиста РСФСР в 1971 году,

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Художественный руководитель Петербургской филармонии, бывший главный дирижер Заслуженного коллектива России — оркестра Филармонии Юрий Темирканов скончался. Об этом рассказал источник знакомый с ситуацией. «Скончался Юрий Темирканов», — передает слова источника РЕН ТВ. Там добавили, что Темирканов ранее занимал должность главного дирижера Заслуженного коллектива России — оркестра Филармонии. Юрий Темирканов имеет звание народного артиста СССР. Родился 10 декабря 1938 года в Нальчике, Кабардино-Балкария. Он является выдающимся советским и российским дирижером и педагогом. Темирканов также получил звание Заслуженного артиста РСФСР в 1971 году,
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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