Скончался художественный руководитель Петербургской филармонии 02 ноября 2023 в 17:17 Размер текста - 17 + Скончался Юрий Темирканов Фото: Стрингер / АГН Москва Художественный руководитель Петербургской филармонии, бывший главный дирижер Заслуженного коллектива России — оркестра Филармонии Юрий Темирканов скончался. Об этом рассказал источник знакомый с ситуацией. «Скончался Юрий Темирканов», — передает слова источника РЕН ТВ. Там добавили, что Темирканов ранее занимал должность главного дирижера Заслуженного коллектива России — оркестра Филармонии. Юрий Темирканов имеет звание народного артиста СССР. Родился 10 декабря 1938 года в Нальчике, Кабардино-Балкария. Он является выдающимся советским и российским дирижером и педагогом. Темирканов также получил звание Заслуженного артиста РСФСР в 1971 году, Художественный руководитель Петербургской филармонии, бывший главный дирижер Заслуженного коллектива России — оркестра Филармонии Юрий Темирканов скончался. Об этом рассказал источник знакомый с ситуацией. «Скончался Юрий Темирканов», — передает слова источника РЕН ТВ. Там добавили, что Темирканов ранее занимал должность главного дирижера Заслуженного коллектива России — оркестра Филармонии. Юрий Темирканов имеет звание народного артиста СССР. Родился 10 декабря 1938 года в Нальчике, Кабардино-Балкария. Он является выдающимся советским и российским дирижером и педагогом. Темирканов также получил звание Заслуженного артиста РСФСР в 1971 году, {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям