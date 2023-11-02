Скончался художественный руководитель Петербургской филармонии

Художественный руководитель Петербургской филармонии, бывший главный дирижер Заслуженного коллектива России — оркестра Филармонии Юрий Темирканов скончался. Об этом рассказал источник знакомый с ситуацией.
«Скончался Юрий Темирканов», — передает слова источника РЕН ТВ. Там добавили, что Темирканов ранее занимал должность главного дирижера Заслуженного коллектива России — оркестра Филармонии.
Юрий Темирканов имеет звание народного артиста СССР. Родился 10 декабря 1938 года в Нальчике, Кабардино-Балкария. Он является выдающимся советским и российским дирижером и педагогом. Темирканов также получил звание Заслуженного артиста РСФСР в 1971 году,
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