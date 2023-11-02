В ХМАО мэрия будет решать проблемы с демографией агитацией против абортов

Пыть-Ях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэрия Пыть-Яха собирается бороться с демографическими проблемами в городе с помощью пропаганды против абортов. Об этом говорится в отчете о социально-экономическом развитии муниципалитета по итогам 9 месяцев с начала 2023 года, размещенном на официальном сайте администрации.

«В качестве мер, способных повлиять на непростую ситуацию предлагается проводить для горожан тематические выставки, акции, семейные праздники, фестивали, концерты. Помимо этого, жителям города будут доводить информацию и о многочисленных мерах социально-экономической поддержки семей. Отдельными пунктами в плане стоят мероприятия, касающиеся пропаганды против абортов», — указано в отчете.

Администрация Пыть-Яха фиксирует, что в городе наблюдается демографический спад, что влияет на численность трудоспособного населения. По данным мэрии, в 2019 году в городе за 9 месяцев родилось 409 человек, а за аналогичный период 2023 года это число сократилось до 343. Поэтому власти разработали план мероприятий до 2025 года, который направлен на продвижение традиционных семейных ценностей.

Ранее в тюменском Росстате URA.RU сообщали о резко выросшем числе разводов среди жителей ХМАО по итогам пяти месяцев 2023 года. Так, за пять месяцев в регионе развелись более четырех тысяч пар, а за такой же период прошлого года распалось 3,7 тысячи браков.

Ранее в тюменском Росстате URA.RU сообщали о резко выросшем числе разводов среди жителей ХМАО по итогам пяти месяцев 2023 года.Так, за пять месяцев в регионе развелись более четырех тысяч пар, а за такой же период прошлого года распалось 3,7 тысячи браков.