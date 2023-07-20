В ХМАО резко выросло число разводов

Югорчане стали чаще разводиться Александр Мамаев

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года резко выросло число разводов. За пять месяцев в регионе развелись более четырех тысяч пар, а за такой же период прошлого года распалось 3,7 тысячи браков. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате.

«В январе—мае 2023 года в округе официально зарегистрировали отношения 3538 пар, развелись — 4030 (в январе—мае 2022 года — 3698 и 3700 соответственно). На 100 заключенных браков приходится 114 разводов, против 100 в соответствующем периоде 2022 года. Коэффициент брачности в расчете на 1000 человек составил 4,9‰, коэффициент разводимости — 5,6‰ (в январе—мае 2022 года — 5,2 и 5,2‰ соответственно)», — говорится в отчете аналитиков.

Социологи связывают эту тенденцию с кризисной ситуацией в мире и недавней пандемией коронавируса. «Социальный кризис, в котором находится сейчас весь мир, и в том числе и наш регион, является причиной большого количества разводов, вал которых начался с пандемией ковида, когда люди оказались заперты вместе один на один со своими проблемами. Финансовые сложности и диспропорция возможностей и потребностей населения, по статистике, являются основной причиной разногласий в семейных парах, из которых растет недовольство семейными отношениями, приводящее к тому самому росту количества разводов», — пояснила журналисту агентства социальный философ Лилия Варыгина.

Ранее URA.RU рассказывало о статистике разводов по всей стране. Рекордное количество браков распалось Ингушетии и Чечне. Специалисты связывают это с повышением рождаемости в регионах и желанием получить пособия.