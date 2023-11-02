Правительство расширило программу льготного автокредитования

02 ноября 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Кабмин расширил программу льготного автокредитования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство России приняло решение расширить параметры программы льготного автокредитования. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Рассчитываем, что благодаря принятым мерам еще больше наших граждан получат возможность приобрести такие автомобили, и это будет способствовать улучшению экологической ситуации», — отметил Мишустин. Такое заявление он сделал в ходе заседания правительства 2 ноября. Таким образом, предложением по льготному автокредитованию теперь смогут воспользоваться граждане с инвалидностью. При этом автомобиль, по условиям льготного кредитования, все еще могут приобрести медработники, учителя, а также участники специальной военной операции и члены их семей. В кабмине напомнили, что в программе участвуют не только отечественные автомобили. В перечень входят автомобили производства АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ, HAVAL, произведенные на автозаводе в Тульской области. В том числе речь идет об электромобилях Evolute и «Москвич 3е». Кроме того, кабмин принял решение увеличить скидку на покупку отечественных электромобилей. Базовая скидка на автомобиль в рамках программы составляет 20%, для жителей Дальнего Востока — 25%. На электромобили теперь она будет составлять 35%, но не более 925 тысяч рублей. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал разработанную Минпромторгом стратегию по развитию производства электрокаров, водородных, газомоторных и традиционных автомобилей.«Проект рассчитан на длительный период, до 2035 года, и задачи здесь масштабные. Нам нужно будет не только сформировать условия для насыщения внутреннего рынка автомобилями сейчас, когда многие зарубежные корпорации под давлением своих властей ушли из России, но и создать собственную компонентную базу с максимально широкой номенклатурой — от самых простых деталей до сложных элементов», — сказал Мишустин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство России приняло решение расширить параметры программы льготного автокредитования. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Рассчитываем, что благодаря принятым мерам еще больше наших граждан получат возможность приобрести такие автомобили, и это будет способствовать улучшению экологической ситуации», — отметил Мишустин. Такое заявление он сделал в ходе заседания правительства 2 ноября. Таким образом, предложением по льготному автокредитованию теперь смогут воспользоваться граждане с инвалидностью. При этом автомобиль, по условиям льготного кредитования, все еще могут приобрести медработники, учителя, а также участники специальной военной операции и члены их семей. В кабмине напомнили, что в программе участвуют не только отечественные автомобили. В перечень входят автомобили производства АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ, HAVAL, произведенные на автозаводе в Тульской области. В том числе речь идет об электромобилях Evolute и «Москвич 3е». Кроме того, кабмин принял решение увеличить скидку на покупку отечественных электромобилей. Базовая скидка на автомобиль в рамках программы составляет 20%, для жителей Дальнего Востока — 25%. На электромобили теперь она будет составлять 35%, но не более 925 тысяч рублей. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал разработанную Минпромторгом стратегию по развитию производства электрокаров, водородных, газомоторных и традиционных автомобилей.«Проект рассчитан на длительный период, до 2035 года, и задачи здесь масштабные. Нам нужно будет не только сформировать условия для насыщения внутреннего рынка автомобилями сейчас, когда многие зарубежные корпорации под давлением своих властей ушли из России, но и создать собственную компонентную базу с максимально широкой номенклатурой — от самых простых деталей до сложных элементов», — сказал Мишустин.